В начале марта на Disney Channel вышла седьмая серия второго сезона новых «Утиных историй» — это спецэпизод, приуроченный к Международному женскому дню. Он рассказывает, что случилось на Луне с Деллой Дак, матерью утят.

Но главным открытием для поклонников стали даже не сюжетные повороты и долгожданная история героини, а… музыкальная пасхалка! В конце эпизода Делла поёт чудесную колыбельную, и многим этот мотив показался знакомым.

Выяснилось, что авторы мультсериала так обыграли самую популярную и известную композицию из саундтрека к игре по «Утиным историям» для NES 30-летней давности The Moon Theme. Сравните!

Оригинальная DuckTales вышла 14 сентября в 1989 году на волне популярности оригинального мультсериала. А в 2013 её выпустили в виде HD-переиздания DuckTales Remastered.

В новых «Утиных историях» авторы часто вставляют различные пасхалки и отсылки. Например, в шоу несколько раз появлялся Чёрный плащ (правда, весьма своеобразным образом), а в четвёртую серию второго сезона создатели посвятили воссоединению группы «Три кабальеро» с участием Дональда Дака. Впервые этот мультфильм вышел ещё в 1944 году.

Оригинал

Тизер серии про воссоединение героев

Второй сезон «Уток» продолжит выходить в мае.