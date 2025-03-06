В России выйдет аниме «Создай девушку»

8 марта в России выйдет аниме-фильм «Создай девушку» по мотивам короткометражки Make Live Гэнсё Ясуды.
По сюжету в недалеком будущем гениальный ученый Акира Мидзутамари разработал робота-помощника Солта, но его изобретение оказалось провалом. Тогда он создал искусственную подругу Номер Ноль, у которой со временем появились чувства...
Для работы над полным метром Ясуда в 2022 году запустил краудфандинговую кампанию, в рамках которой он собрал 23 миллиона иен (около 13,5 миллиона рублей).
Мировая премьера «Создай девушку» состоялась 3 ноября 2024 года на кинофестивале Global Stage Hollywood.
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