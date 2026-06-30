Ведущему дизайнеру Baldur's Gate 2 предлагали взяться за четвертую часть. Но он отказался

Hasbro и Wizards of the Coast предлагали ведущему дизайнеру Baldur's Gate 2 Джеймсу Олену заняться четвертой частью во франшизе.

Однако разработчик отказался.

Джеймс Олен Когда гендиректор Hasbro Крис Кокс узнал, что <Larian> не будет делать Baldur's Gate 4, он позвонил мне. «Джеймс, что ты думаешь насчет BG4?» А я ему ответил: «Нет, у меня не получится, и вот почему».

Олен считает, что ему не удалось бы добиться того, чего добилась Larian с Baldur's Gate 3. Это была идеальная студия для игры, потому что у нее были все необходимые инструменты и люди.

Джеймс Олен Я бы не хотел конкурировать с Larian. Сделать Exodus и так достаточно сложно, но соперничать с Baldur's Gate 3? Это было бы безумием.

Кроме того, разработка такого проекта заняла бы минимум пять лет, потому что у Larian уже был готовый движок, а у Олена — нет.

Напомним, изначально Larian взялась за разработку Baldur's Gate 4, однако в конечном итоге студия решила сфокусировать на собственных франшизах.

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