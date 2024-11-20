«Великолепная игра, в которую не стоит сейчас играть» — первые отзывы критиков о S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это просто чудо. Это плод любви и лучший сиквел, на который можно было надеяться. В то время как многие долгоиграющие франшизы отошли от своих корней, чтобы привлечь как можно больше игроков, S.T.A.L.K.E.R. 2 прекрасно знает свою целевую аудиторию и предлагает ей именно то, на что она надеялась.