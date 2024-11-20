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«Великолепная игра, в которую не стоит сейчас играть» — первые отзывы критиков о S.T.A.L.K.E.R. 2

Дмитрий Кинский
20 ноября 17:34
8
1 минута на чтение
За несколько часов до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появились первые обзоры. Средняя оценка игры на сайте Metacritic на момент написания заметки составляет 76 из 100 возможных баллов.
Судя по отзывам критиков, мы получили ту самую S.T.A.L.K.E.R. — с невероятной атмосферой, но обилием технических проблем. Как в старые добрые...
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Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Hardcore Gamer
S.T.A.L.K.E.R. 2 — это просто чудо. Это плод любви и лучший сиквел, на который можно было надеяться. В то время как многие долгоиграющие франшизы отошли от своих корней, чтобы привлечь как можно больше игроков, S.T.A.L.K.E.R. 2 прекрасно знает свою целевую аудиторию и предлагает ей именно то, на что она надеялась.
VideoGamer
Вы уже знаете, понравится ли вам новая игра GSC в серии. Если вам по душе «Зов Припяти», то и новая часть зайдет. <...> Это именно та игра, которую ждали фанаты. Без некоторых штрихов, зачастую великолепных, не обошлось, но это S.T.A.L.K.E.R. до мозга костей. Как в хорошем, так и в плохом смысле.
Checkpoint Gaming
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это аномалия. Она ослепляет ошеломляющими визуальными эффектами, жуткой атмосферой и игровым процессом, которые передает дух оригинальной серии. Однако, как и сама Зона, игра страдает от технических проблем, нестабильной производительности и ошибок дизайна, которые мешают ее высоким амбициям. Несмотря на все свои недостатки, она обладает странной притягательной силой. И как только вы ее запустите, от игры будет очень сложно оторваться.
CGMagazine
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl крайне многообещающая игра, но ей нужно больше времени на доработку.
Dexerto
S.T.A.L.K.E.R. 2 жестока, беспощадна и не для слабонервных. В то время как сюжет рассчитан на новых игроков, геймплей предоставляет более хардкорный опыт для тех, кто хочет погрузиться в Зону. Это игра, которая «стареет» как хорошее вино, становясь только лучше, богаче и немного смелее по мере прохождения 35-часовой сюжетной кампании. Но проблемы с производительностью и некоторые отсутствующие функции оставляют немного горький привкус.
TheGamer
Это совершенно средний шутер с элементами выживания в открытом мире. В нем интересный сеттинг с хорошо прописанными персонажами. Но перестрелки не особо интересные, а исследование мира получилось заурядным. Я бы не рекомендовал игру всем. Но если вы фанат игр вроде Fallout: New Vegas или прошлых тайтлов в серии, то этот проект для вас.
GamesRadar+
Для фанатов хардкорных шутеров и суровых постапокалиптических игр S.T.A.L.K.E.R. 2 будет бесподобна. Это великолепная игра, но из-за кучи багов в нее не стоит играть сейчас. Дайте ей немного времени, и вы получите одну из лучших сурвайвл-игр. Но до тех пор рисковать лучше только самым преданным фанатам серии.
VGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать отличный игрой через несколько лет. Но то, что представлено на релизе — технический беспорядок. Увлекательные побочные задания и потрясающий сеттинг выполняют свою работу, но сейчас это не то приключение, в которое мы бы рекомендовали ввязываться.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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