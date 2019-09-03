Видео: фичуретка со съёмок сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»

30 августа Netflix выпустил первый сезон кукольного анимационного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — приквела знаменитого фильма Джима Хэнсона 1982 года.

Недавно в сети появился небольшой ролик о том, как проходил съёмочный процесс. В видео показали декорации, костюмы и кукол, которые ожили с помощью CGI и голосов актёров.

У авторов уже есть идеи для продолжения. Как рассказала Лиза Хенсон, первоначально сюжет был куда длиннее, и им пришлось его откорректировать, так как события развивались слишком быстро. От оригинального сценария осталось ещё четыре эпизода, которые могут лечь в основу второго сезона, хотя Netflix ещё не продлил шоу.