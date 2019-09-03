30 августа на Netflix вышел «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — кукольный фэнтези-сериал, рассказывающий предысторию того самого «Тёмного кристалла» 1982 года Джима Хенсона. Разработкой шоу занимались дизайнер кукол Брайан Фрауд (делал марионеток для оригинала и «Лабиринта») и дочь Хенсона — Лиза Хенсон (выступила продюсером).

В интервью Yahoo она рассказала, что у команды определённо есть задумки для продолжения — в силу того, что из первоначальных десяти серий в первый сезон вошли идеи только из шести (их из-за темпа растянули до 10 эпизодов).

Когда шоураннеры Джеффри Эддисс и Уилл Мэттьюс представляли нам свою версию сериала, сюжет был куда длиннее. В какой-то момент мы поняли, что события развиваются слишком быстро и обрезали часть. И хотя мы сделали 10 эпизодов, мы создали лишь шесть серий на основе оригинального сценария. У нас определённо есть идеи на продолжение, куда сюжет должен двигаться дальше, но время покажет, будем ли мы делать второй сезон или нет. Лиза Хенсон, продюсер

Она пояснила, что Netflix пока не обращался к команде насчёт производства второго сезона.

Журналист также уточнил, стоит ли ждать от нового «Тёмного кристалла» более мрачного тона. Он сравнил развивающуюся историю сериала с «Гарри Поттером», где последующие книги были серьёзнее первых.

Я не думала об этом, но в этом есть смысл. Но я не могу с уверенностью сказать, что сериал станет мрачнее. Мы всегда ищем баланс, и думаю, что в этом сериале одна из чудесных вещей — это то, что тьма уравновешивает свет. У нас много юмора и забавного развития персонажей. Так что, если какие-то тёмные эпизоды и встречаются, то их балансируют светлые моменты Лиза Хенсон, продюсер

Действие «Эпохи сопротивления» разворачивается за несколько сотен лет до событий оригинала. Сюжет фокусируется на трёх гелфлингах — стражнике Риане, принцессе Брэи и исследовательнице Дит. Они сталкиваются с тем, что их волшебный мир Тра гибнет, и вина за это лежит на скекси — злобных птицеподобных созданиях, которые осквернили могущественный кристалл истины. Так, троица гелфлингов отправляется в долгое путешествие.