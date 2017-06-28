Возрадуйтесь, поклонники творчества великого кукольника Джима Хенсона. В сентябре в продажу поступит артбук, который освящён 35-летию фильма «Тёмный кристалл». В книгу войдёт фотографии со съёмок, рисунки обитателей мира, макеты и детали кукол, а также комментарии создателей. Кроме того, артбук подробно расскажет о волшебном мире Тра и его народах.

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