Вы ни за что не поверите, кто будет новым Доктором Кто. Нет, серьезно!

31 мая вышла восьмая и заключительная серия второго сезона «Доктора Кто» под названием The Reality War, в которой главный герой — спойлер! — вновь регенерировал.

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Ранее уже ходили слухи, что Шути Гатва планирует оставить роль Доктора после второго сезона и сфокусироваться на карьере в Голливуде. Однако не было даже намеков на то, кто его заменит. Как ни странно, это вовсе не одно из предыдущих воплощений Повелителя времени!

В финале сезона Пятнадцатый пожертвовал собой и регенерировал в... Роуз Тайлер, которую вновь сыграла Билли Пайпер.

Та только успела сказать: «О, привет!» И на этом эпизод закончился. Заинтриговали так заинтриговали, ждем продолжение!

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