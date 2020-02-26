Blizzard объявила, что с 26 февраля пользователи «Яндекс.Навигатора» могут бесплатно скачать два новых набора голосов из Warcraft III для приложения — Иллидана и Архимага.

По словам компании, дикторы в лице известных персонажей будут подсказывать водителям маршрут с помощью знакомых фанатам вселенной Warcraft фраз и выражений. Голоса уже доступны для загрузки.

Вот некоторые примеры:

«Никто не смеет бросать построенный мной маршрут»;

«Порой маршрут судьбы нужно перестроить»;

«ВЫ ПОЧТИ ГОТОВЫ! Осталось 300 метров»;

«Ушли с маршрута. Вам нечем заняться? Я найду»;

«Кажется, впереди кого-то пробуранили… В правом ряду».

Кроме того, с новым обновлениям в «Яндекс.Навигаторе» можно поставить курсор в виде мясного фургона, в котором нежить перевозит трупы. Как вам такое?

Иллидана и Архимага озвучили Владислав Копп, который уже давно сотрудничает с Blizzard, и Михаил Шульц (его озвучка не вошла в итоговое издание игры, но породила массу мемов) соответственно.