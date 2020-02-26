Blizzard объявила, что с 26 февраля пользователи «Яндекс.Навигатора» могут бесплатно скачать два новых набора голосов из Warcraft III для приложения — Иллидана и Архимага.
По словам компании, дикторы в лице известных персонажей будут подсказывать водителям маршрут с помощью знакомых фанатам вселенной Warcraft фраз и выражений. Голоса уже доступны для загрузки.
Вот некоторые примеры:
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«Никто не смеет бросать построенный мной маршрут»;
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«Порой маршрут судьбы нужно перестроить»;
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«ВЫ ПОЧТИ ГОТОВЫ! Осталось 300 метров»;
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«Ушли с маршрута. Вам нечем заняться? Я найду»;
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«Кажется, впереди кого-то пробуранили… В правом ряду».
Кроме того, с новым обновлениям в «Яндекс.Навигаторе» можно поставить курсор в виде мясного фургона, в котором нежить перевозит трупы. Как вам такое?
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