Английский писатель Филип Пулман вернулся в фантастическую вселенную «Тёмных начал»! 19 октября в продажу поступила «Книга Пыли» (The Book of Dust) — первая часть готовящейся трилогии, которая продолжит рассказ о Лире Белакве, главной героине оригинала.

Действие «Книги Пыли» начинается за 10 лет до событий «Северного сияния». Главными героями стали 11-летний Мальколм Полстед и его деймон Аста. В романе мы снова увидим Лиру, но она не будет главным действующим лицом. Впрочем, поклонникам Лиры не стоит переживать — девушка появится во второй и третьей части цикла, которые будут рассказывать о событиях спустя 10 лет после «Янтарного телескопа».

На русском языке «Книгу Пыли» в следующем году выпустит АСТ. Издательство приобрело права на всю новую трилогию.

Напомним, «Тёмные начала» — подростковая фэнтези-трилогия с элементами стимпанка. Она рассказывает о параллельном мире, где у каждого человека есть деймон — спутник в виде животного, отражающего суть его души. Лира и её деймон Пантелеймон узнают, что религиозная организация Магистериум использует мистическую Пыль, чтобы ставить эксперименты на детях, и пытаются им помешать. В продолжениях Лира и Пантелеймон отправляются в параллельные миры и узнают много нового (и неприятного) о боге и ангелах. Книги пользовались большой популярностью — и вызывали скандалы из-за резкой критики христианства, которую Пулман вплёл в сюжет.

Первый том был экранизирован — фильм «Золотой компас» неплохо выступил в мировом прокате. Но из-за неудачного решения заранее продать права на зарубежный прокат New Line Cinema не получили от этих сборов ни цента, а в США фильм не пользовался успехом, и от сиквела решено было отказаться.

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