«Я была вовлечена во все процессы» — Дейзи Ридли о своем участии в следующих «Звездных войнах»

Я не знаю, буду ли я продюсером, но я определенно принимала в этом самое активное участие. Я вовлечена в процесс, хоть и не слишком глубоко, но знаю, что будет с историей, что происходит со сценарием. Так что я в курсе всего. <...> Это лучшие актеры и лучшая команда. Я с нетерпением жду момента, когда приду на съемочную площадку, зная все тонкости этого путешествия, и мы придем в самое лучшее место, чтобы рассказать эту конкретную историю.