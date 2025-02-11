«Я была вовлечена во все процессы» — Дейзи Ридли о своем участии в следующих «Звездных войнах»

Дейзи Ридли, сыгравшая Рэй Скайуокер в последних «Звездных войнах», в беседе с Collider рассказала о своем участии в создании следующей части серии.
Актриса не только будет играть перед камерой, но и может выступить потенциальным продюсером картины.
Дейзи Ридли
Я не знаю, буду ли я продюсером, но я определенно принимала в этом самое активное участие. Я вовлечена в процесс, хоть и не слишком глубоко, но знаю, что будет с историей, что происходит со сценарием. Так что я в курсе всего.
<...> Это лучшие актеры и лучшая команда. Я с нетерпением жду момента, когда приду на съемочную площадку, зная все тонкости этого путешествия, и мы придем в самое лучшее место, чтобы рассказать эту конкретную историю.
Действие фильма должно развернуться через 15 лет после событий девятого эпизода, а в центре сюжета вновь будет Рэй, которая решила основать новый Орден джедаев. По словам инсайдера, героиня Ридил появится во многих будущих проектах по вселенной.
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