«Я уже знаю, где зарыты трупы» — первый трейлер второго сезона «Уэнсдэй»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой и Эммой Майерс в главных ролях.

Продолжение разделили на две части: премьера первой состоится 6 августа, а второй — 3 сентября.

Во втором сезоне Уэнсдэй вернется на второй год обучения в академию «Невермор» — других подробностей о сюжете пока нет.

Напомним, в режиссерском кресле Тим Бёртон («Битлджус Битлджус» и «Труп невесты»).

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