Яркое и поверхностное дополнение — критики об «Очень странных делах: Истории из 85-го»

Дмитрий Кинский
23 апреля 15:29
Сегодня на Netflix вышел анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го», который получил на агрегаторе Metacritic прохладные 52 балла из 100 возможных.
Критики называют его ярким, но необязательным дополнением к уже существующей вселенной.
В первый (возможно, не последний) сезон вошли 10 эпизодов.
Radio Times
К концу сериала ваше сердце согреется возвращением персонажей и уютным миром, даже если на самом деле ничего существенно не поменяется.
Slashfilm
Это забавная штука, которая понравится как фанатам франшизы, так и новичкам. Но в конечном итоге сериал не обязателен к просмотру.
The Guardian
Сценарий, как и ожидалось, не такой важный, не такой смешной, как в оригинальном сериале, поэтому ничто не компенсирует ощущение хождения по кругу. При этом шоу удерживает ощущение нарастающих опасности и интриги.
IGN
Это яркое, но недоработанное дополнение ко вселенной «Очень странных дел».
Screen Rant
Хотя сериалу сложно оправдать свое существование, будет интересно посмотреть, получит ли он продолжение, потому что история явно не закончена.
IndieWire
У сериала есть интересная идея, которая по-прежнему ограничена приверженностью к уже существующей вселенной.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

