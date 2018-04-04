Эрнест Клайн «Армада»

Дебют Эрнеста Клайна в фантастике иначе, чем блестящим, назвать сложно. Роман «Первому игроку приготовиться» моментально стал международным хитом и принёс своему создателю громогласную славу. И славу полностью заслуженную. Автор, гик до мозга костей, сочинил роман не просто оригинальный и увлекательный, но буквально пронизанный любовью к популярной культуре, особенно играм, фантастической литературе и кино. И тех, кто разделяет увлечения Клайна, его дебютный роман покорял играючи.

Ernest Cline «Armada» Роман

Издательство: Crown, 2015

368 стр.

Анонс следующего романа автора, «Армады», не заставил себя долго ждать, а вот выход книги задержался изрядно — она появилась спустя аж четыре года после «Первого игрока». По духу «Армада» очень близка к первому роману писателя. Главным героем здесь тоже выступает вроде бы обычный подросток, обожающий компьютерные игры, и это увлечение помогает пареньку изменить окружающий мир. И, подобно «Первому игроку приготовиться», новая книга автора насыщена гиковским юмором и отсылками к другим фантастическим произведениям, а герои решают проблемы по-геймерски. В этом плане Клайн держит марку.

Вот только в «Первом игроке», кроме умелого педалирования гиковской тематики, были яркие герои, интересный сеттинг и захватывающий сюжет. Ничего этого в «Армаде», увы, нет. Фантастическое допущение, лежащее в основе романа — мол, человечеству уже несколько десятилетий угрожает инопланетное вторжение и власти втайне используют видеоигры для подготовки обывателей к роли пилотов боевых дронов, — шито белыми нитками. Конфликт выглядит откровенно надуманным и недостоверным, да к тому же ход его чрезвычайно предсказуем и совершенно не держит в напряжении. Главные герои «Армады» получились удручающе блёклыми, и сопереживать им весьма затруднительно.

Но особенно обидны даже не художественные или сюжетные просчёты романа, а то, что Клайн не попытался предложить читателям чего-то нового и решил попросту во второй раз войти в одну и ту же реку. После прочтения «Армады» напрашивается вывод, что из-за яркого дебюта мы сильно переоценили Клайна и на самом деле он — автор с весьма ограниченным творческим арсеналом.

Итог: как и дебютный роман Клайна, «Армада» пронизана любовью автора к видеоиграм и фантастике, но это, к сожалению, единственное серьёзное достоинство этой книги.