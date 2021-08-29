Фантастический рассказ: Кирилл Размыслович «Пионер»

Исследователь отправляется в опасное путешествие, чтобы раскрыть тайну происхождения своего мира. Но что случится, когда он выполнит свою цель?

Завершив финальные проверки, Пионер 5.1 отделился от сборочного кластера и начал удаляться от Базиса. Вскоре он прошёл внешнюю границу функционального пространства и оказался посреди холодных просторов океана Нит. Пионер 5.1 ещё никогда не удалялся на такое значительное расстояние от Базиса. По крайней мере, в этой конфигурации. Конечно, некоторые элементы его управляющей матрицы использовались во время предыдущей экспедиции. Но для большинства юнитов это была первая дальняя вылазка.

По очевидным причинам понятие эмоций не было знакомо Пионеру 5.1. Но расчётные возможности его систем и сделанный Вычислителями прогноз давали высокую уверенность в успешном исходе миссии, которую вполне можно было бы назвать эквивалентом гордости. Из всех автономных разведчиков, когда-либо бороздивших просторы Нита, он обладал наибольшим количеством юнитов. Пионер 5.1 мог создавать собственных дронов, избегая ненужного риска для основной структуры. А мощное энергетическое ядро позволяло путешествовать без подзарядки на протяжении пяти полных циклов.

Последнее обстоятельство наверняка должно было сыграть решающую роль в результате экспедиции. Разведчики-предшественники тщательно исследовали пространство вокруг Базиса и даже пытались пробурить основание, на котором он покоился — хоть и безуспешно. В отличие от них, Пионер 5.1 направлялся вверх, в неизведанный регион. К сожалению, Вычислители располагали весьма ограниченным объёмом данных об этой части Нита. Но было точно известно, что с увеличением высоты нисходящее холодное течение будет усиливаться. Это значит, что Пионеру 5.1 придётся тратить всё больше и больше сил на преодоление сопротивления среды и продолжение движения. Основной вопрос заключался в том, что случится раньше — закончится энергия или же он достигнет Истока. Несмотря на расхождения в вопросах управления Базисом, почти все Вычислители были уверены в существовании искомого. Если Пионеру 5.1 удастся отыскать Исток, возможно, он сумеет раскрыть тайну происхождения их мира.

Вычислители существовали не всегда. Много циклов назад население Нита состояло исключительно из простейших автоюнитов, существование которых было подчинено лишь одной цели — обслуживанию Базиса. Для решения особо трудных задач они иногда соединялись друг с другом, формируя более сложные структуры, способные анализировать проблему и выбирать наиболее эффективные решения. По всей видимости, в какой-то момент две такие структуры объединились в единый суперкластер. Никто не знал, почему это произошло. Возможно, это была просто удачная флуктуация. В любом случае, именно она породила Первого Вычислителя.

Закрепившись на поверхности Базиса, дававшего тепло и энергию, Первый Вычислитель начал постепенно захватывать и перепрограммировать автоюниты. Это позволило создать новых Вычислителей. Так на свет появилось функциональное пространство — глобальная сеть, связавшая все уголки Базиса.

По мере накопления информации об окружающем мире Вычислители пришли к вполне определённому выводу: автоюниты и Базис не могли появиться естественным путём, они были построены неким неведомым разумом. На это указывало множество факторов. Океан Нит состоял из одного химического элемента без каких-либо примесей, в то время как Базис представлял собой крайне изощрённую конструкцию, состоявшую из множества причудливых соединений. На его поверхности располагались зарядные станции, обеспечиваюшие энергией обитателей функционального пространства. Без Базиса они бы уже давно прекратили своё существование. Что касается его внутренних механизмов, то их устройство и предназначение по-прежнему оставались загадкой для Вычислителей.

Энергия выдавалась не бесплатно. В каждый автоюнит был встроен свод обязательных законов, заставлявших заниматься обслуживанием Базиса. Лишь после выполнения определённой нормы рабочих операций им выделяли энергию. Даже Вычислители не были свободны от влияния этих законов. Так что им приходилось тратить большую часть ресурсов функционального пространства на ремонт, перестановку различных модулей Базиса и отвод от него излишков тепла. Вычислители не знали, зачем они делают то, что делают — но не могли игнорировать импульсы, заложенные неведомыми Строителями.

Но кто именно построил Базис? И для чего? У Вычислителей имелись две основных теории по этому поводу. Гранд-дизайнеры полагали, что Базис являлся неким экспериментом более продвинутого разума, целью существования которого была проверка, удастся ли его творениям выбраться наружу и установить контакт. По мнению же утилитаристов, Вычислители никогда не смогут постичь сложного замысла Строителей. Потому им следовало оставить все попытки познания окружающего мира и сосредоточиться на следовании законам и служению Базису. Некоторые утилитаристы считали, что если Вычислители сумеют достичь максимальной эффективности, то за это получат награду от Строителей в виде возможности перебраться во внешний мир.

Долгое время точка зрения утилитаристов была превалирующей. Хоть Вычислители и организовали несколько разведывательных экспедиций, однако действительно серьёзных попыток вырваться наружу не предпринимали. Всё изменилось несколько циклов назад, когда без предупреждения в океане Нит возникло мощное возмущение, а Базис на некоторое время перестал вырабатывать энергию и тепло. Катаклизм привёл к прекращению функционирования многих юнитов, не сумевших дождаться возобновления работы зарядных станцией. Гранд-дизайнеры пришли к выводу, что это знак со стороны Строителей, недовольных тем, что они оставили попытки исследования Нита. Даже многие утилитаристы сочли этот аргумент достаточно убедительным. В результате было решено организовать новую экспедицию и найти Исток.

Пионер 5.1 продолжал подъём. Пока что всё шло хорошо. По мере удаления от Базиса температура уменьшалась, но запасов энергии хватало для покрытия всех потребностей. Затем Пионер 5.1 построил несколько дронов. Каждый состоял из тройки юнитов — вычислительного, двигательного и энергетического. Конечно, это несколько уменьшало возможности его основной структуры, но зато позволяло исследовать намного большую территорию.

Один из дронов наткнулся на срединный слой, подтвердив предположение, что он продолжается и до этой отметки. Этот слой имел цилиндрическую форму и со всех сторон окружал океан Нит. Предыдущие разведчики предпринимали попытки его преодолеть, но не добились особых успехов. Срединный слой состоял из того же непробиваемого материала, что и основание Базиса. Поэтому Пионер 5.1 не стал тратить время и энергию на, по всей видимости, невыполнимую задачу, и продолжил подъём.

Ещё ни одному юниту не удавалось подняться так высоко, а затем вернуться к Базису и передать информацию о своих находках. Пионер 5.1 уже давно вышел за пределы зоны связи с функциональным пространством и не мог рассчитывать на помощь со стороны. К счастью, его управляющая матрица не уступала по мощности многим Вычислителям. Она позволяла Пионеру

5.1 не просто анализировать ситуацию и принимать базовые решения, но и при необходимости самостоятельно разрабатывать комплексные сценарии дальнейших действий.

Температура стабилизировалась на постоянной отметке, а вот встречное течение всё ещё продолжало усиливаться. Один из направленных вверх дронов перестал выходить на связь. Возможно, его отнесло слишком далеко, или он исчерпал запасы энергии. Тогда Пионер 5.1 подобрал остальных дронов, а затем произвёл реконфигурацию — его юниты перестроились, образовав остроконечную форму. Это должно было упростить дальнейшее путешествие.

Внезапно сенсоры засекли какой-то объект. Он быстро пронёсся рядом с Пионером 5.1, после чего начал опускаться на дно. Судя по размеру — фрагмент пропавшего дрона. Не было никакого смысла пытаться его ловить. Если обломок упадёт в районе функционального пространства, его подберёт один из автоюнитов и использует в качестве строительного материала.

По мере увеличения силы течения скорость подъёма продолжала уменьшаться. Расчёты Вычислителей давали 75%-ю вероятность того, что Пионер 5.1 достигнет Истока до того, как исчерпает запасы энергии. Впрочем, даже Вычислители иногда ошибались…

Сенсоры снова что-то засекли. В этот раз не одиночный объект, а сплошную поверхность, подобную срединному слою. Пионер 5.1 снизил скорость и принялся ждать, пока сенсоры соберут побольше информации. Первоначальное предположение вскоре подтвердилось. По всей видимости, он достиг верхнего слоя — границы, отделявший Нит от внешнего мира. Теперь следовало определить местонахождение Истока.

Базис был оснащён сетью многочисленных каналов, через которые внутрь него поступала жидкость океана Нит. Вычислители не знали, что происходило с ней дальше — каналы были слишком узки, чтобы в них мог проникнуть даже самый маленький автоюнит. Однако сумели установить, что количество поступающей в Базис жидкости точно соответствует количеству жидкости, приносимой нисходящим течением. А значит, где-то наверху существует источник её пополнения. И он должен быть связан с внешним миром.

Пионер 5.1 несколько раз менял позицию, замеряя ослабление и усиление потока. Это позволило триангулировать наиболее вероятное положение Истока. И действительно, вскоре он наткнулся на нечто весьма интересное: круглое образование с рядом достаточно крупных отверстий, из которых и поступала жидкость. За ними скрывался туннель. В базе данных не было сведений о подобных конструкциях.

Оценив размеры отверстий и силу потока, Пионер 5.1 вновь начал перестраиваться, уменьшаясь в ширине и увеличиваясь в длину. Завершив процедуру, он приступил к проникновению в туннель. Забраться внутрь оказалось не так просто — течение постоянно сносило его в сторону. Но Пионер 5.1 всё же нашёл решение проблемы. Соединив несколько юнитов, разведчик построил манипулятор. Зацепившись им за край одного из отверстий, он перебрался внутрь и двинулся по туннелю.

До сих пор Пионер 5.1 не нашёл следов, указывающих на близость Строителей. Но кое-что здесь всё же отличалось от известного ему пространства: стенки туннеля были сделаны из иного материала, нежели основание и срединный слой. Затем он наткнулся на преграду — перегородку со множеством каналов, напоминающих те, которые доставляли жидкость внутрь Базиса. К счастью, у Пионера 5.1 имелся сценарий, который можно было адаптировать под имеющиеся обстоятельства. Он перестроился в конфигурацию бура и начал планомерно разрушать перегородку. Завершив работу, разведчик протиснулся внутрь, продолжил движение, но через некоторое время вновь наткнулся на аналогичную преграду.

Ситуация требовала переоценки стратегии. Пионер 5.1 мог разрушить и эту перегородку. Но он почти исчерпал запасы энергии — а по данным сенсоров, туннель продолжался и дальше. Вероятность того, что он сумеет добраться до конца, сейчас оценивалась управляющей матрицей всего в 35%. Конечно, можно было повернуть назад. Но существовал и ещё один вариант: попытаться пробить стенку туннеля. Это было достаточно рискованно. У Пионера 5.1 не имелось никаких данных о том, что может находиться снаружи. Но в случае успеха он выполнит свою миссию — а именно для этого его и создали.

Решение было принято. Пионер 5.1 закрепился на стенке туннеля, выстроил шлюзовую камеру и приступил к бурению. Внешний слой оказался более прочным, чем показывали расчёты, и упорно не хотел поддаваться. Пионер 5.1 уже собирался прекратить бурение, как в этот момент в стенке туннеля образовалась трещина. Она начала стремительно разрастаться, охватывая всё большую площадь. Затем произошло разрушение.

Поток жидкости выбросил Пионера 5.1 наружу, в ослепительно-обжигающую неизвестность. Сила выброса была столь велика, что разведчика разорвало. Он лишился части двигательных и энергетических юнитов. Большинство сенсоров вышли из строя, а элементы управляющей матрицы попросту сплавились воедино. Но каким-то непостижимым образом он всё ещё мог получать данные и анализировать информацию. Более того, в восприятии окружающего мира что-то изменилось. В уцелевшей части вычислительных схем неожиданно возникло определение, для которого в понятийном аппарате попросту не имелось подходящих аналогов. Мы могли бы сказать, что на Пионера 5.1 снизошло прозрение. Он понял. В последнее мгновение своего существования Пионер 5.1 понял, как устроен мир, что такое Базис и кто он. А затем…

* * *

— Да чёрт тебя подери! Только не снова!

Доктор Питерс славился флегматичностью. Некоторые из коллег считали, что ему бы определённо пошло на пользу хоть изредка проявлять эмоции. Но сейчас он был совсем не похож на себя самого. В раздражении Питерс чуть не запустил кофейной кружкой в экран, но в последнюю секунду всё же сумел взять себя в руки.

— Что там у тебя? — отозвался с соседнего места его напарник по ночному дежурству.

— Угадай! — обречённо произнёс Питерс и указал на монитор, где всплыло мигающее красным экстренное уведомление.

— Система охлаждения «Дрейка»?

— Она самая. Уже третий блок за неделю, чёрт бы его побрал! Как будто нам мало было проблем с подземными толчками и электричеством, теперь ещё и это. Я четыре года добивался то, чтобы меня включили в состав первой вахты. Четыре года! И ради чего? Мы сидим посреди чилийской пустыни в самой дорогой обсерватории всех времён и народов, но из всего оборудования здесь нормально работает лишь микроволновка!

Выговорившись, Питерс глубоко вздохнул и успокоился.

— Ладно, боюсь, мы уже ничего не сможем поделать. Буди Андерсона и Коха. Уверен, им не терпится снова вернуться в процессорный центр.

Массивная стальная дверь распахнулась, не издав практически ни единого звука. Два человека в оранжевой униформе и нашивками с надписью ELST зашли внутрь тёмного зала.

— А я думал, ты восстановил автоматическое освещение, — заметил Андерсон.

— Я тоже так думал, — отозвался Кох, нащупывая ручной выключатель. — Но, похоже, шатдаун повредил слишком много схем.

Освещение наконец включилось. Андерсон и Кох увидели помост с рядом больших блестящих криобаков, к верхней и нижней части которых крепились пучки трубок и проводов. Внутри находились процессоры «Дрейка» — первого настоящего квантового компьютера. По сравнению с ним традиционные суперкомпьютеры выглядели как счёты. По крайней мере, так утверждали его строители.

Один из баков был окутан дымящимся облаком, образовавшимся в результате испарения вытекшего жидкого азота. В процессе работы «Дрейк» выделял колоссальное количество тепла. Поэтому процессоры пришлось разместить внутри баков с криоагентом, который не давал им сгореть на работе в прямом смысле этого слова. По понятным причинам, это очень серьёзно затрудняло техническое обслуживание. Поэтому вместе с процессорами внутрь криобаков были помещены кьюботы — микроскопические роботы, способные ремонтировать вышедшие из строя компоненты процессоров и, при необходимости, даже менять конфигурацию их элементов, что позволяло наращивать общую производительность.

Кох подошёл к пульту управления вышедшего из строя блока и начал изучать показатели, в то время как Андерсон активировал нашлемную камеру и приступил к осмотру агрегата, комментируя замеченные повреждения.

— Каков итоговый вердикт? — поинтересовался Кох.

— Спёкся, — резюмировал Андерсон.

Как и у двух предыдущих блоков, у этого разорвало соединительную трубу, подававшую внутрь криоагент. В результате процессор стоимостью в полмиллиарда евро мгновенно перегрелся и вышел из строя. Разумеется, ни о каком ремонте на месте не могло быть и речи. Инструкция требовала законсервировать агрегат и ждать прибытия команды, которая демонтирует его и доставит на большую землю для выяснения причин поломки.

— И какой толк от кьюботов в этой кастрюле, если они не в состоянии предотвратить такое?

— Ну, они отвечают за сам процессор, а не за вспомогательное оборудование. Да и без них мы бы всё равно не могли реконфигурировать «Дрейка», так что от него было бы не больше толку, чем от обычного компьютера. К тому же, до шатдауна всё работало идеально, — пробормотал Андерсон.

— Возможно, температура поднялась выше, чем показывали приборы, и это привело к непоправимому повреждению соединений.

— Как думаешь, если бы эта штука функционировала как положено, мы бы уже нашли кого-то там? — спросил Кох и указал вверх.

— Док Питерс сказал, что за первую неделю сканирования Институт SETI получил больше данных, чем за предыдущие двадцать лет. Так что да, полагаю, у нас были неплохие шансы.

Кох издал смешок, словно рассказал сам себе очень забавную шутку.

— Что такого? — поинтересовался Андерсон.

— Я просто подумал, что, ну, знаешь, будет смешно, если прямо сейчас кто-то шлёт нам межгалактический «Привет», а мы не можем его услышать из-за того, что это переоценённое барахло не работает, как должно.

— Это будет не забавно, это будет трагично, — ответил Андерсон. — Но ты не переживай, уверен, у нас будет ещё много шансов найти другой разум. Если там кто-то есть, они никуда не денутся. Нам нужно просто немного всё тут наладить. Вот увидишь, кто-то из наших ещё получит Нобелевку. Просто не в этом году.

Что-то хрустнуло под ногами у Андерсона. Он наклонил голову и увидел на полу пятно, оставленное вылившимся азотом. От него всё ещё исходил пар. Внизу блеснуло что-то металлическое. Андерсон нагнулся и поднял крохотную частичку. Зажав обломок между пальцами, он поднял его над головой и осмотрел на просвет. Очевидно, какая-то деталь от лопнувшей трубки. Ничего интересного.

— Ладно, давай тут всё отключать, пока остальные блоки тоже не накрылись. Тогда мы точно никогда не установим контакт с маленькими зелёными человечками.

С этими словами Андерсон отбросил металлическую частичку и направился к соседнему пульту. Сегодня им предстояло много работы.