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#рецензии на книги#авантюрное фэнтези

Уолтер Йон Уильямс «Квиллифер». Плут поневоле

Мара Руднева
27 ноября 10:00
379
3 минуты на чтение
Ученик адвоката Квиллифер живёт, не отказывая себе в маленьких радостях. Однажды, навещая любовницу, он попадает в небольшую неприятность. Эх, если бы бедолага знал, к чему это всё приведёт…
Walter Jon Williams
Quillifer
Роман
Жанр: плутовское авантюрное фэнтези
Выход оригинала: 2017
Художник: А. Дурасов
Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024
Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
560 с., 3000 экз.
«Квиллифер», часть 1
Похоже на:
Джордж Мартин «Игра престолов»
Л. Спрэг де Камп, Флетчер Прэтт, цикл «Приключения Гарольда Ши»
В начале истории есть что-то неуловимо диснеевское — вот герой бежит по крышам, вот крадёт одежду, сохнущую во дворе какого-то дома (и оставляет за неё деньги!), вот на рынке успевает заказать у торговки фруктов для матери… От текста так и веет жизнью, молодостью и свежестью.
Квиллифер — простолюдин, сын благополучного мясника и старается преуспеть в учёбе, потому что стать адвокатом для него — это возможность пойти собственной дорогой к успеху. Он очень молод, зато амбиций и наглости не занимать. А ещё он умён и демонстрирует знания налево и направо, справедливо полагая, что только так может чего-то достичь.
Уильямс наполняет читателя знаниями о мире, и при этом не перегружает ненужными подробностями, и не создаёт энциклопедическую справку. Композиция романа выстроена так, что Квиллифер рассказывает новой возлюбленной свою историю, а потому подробности о городе Этельбайте выглядят максимально органичными. И одновременно успеваешь привязаться к этому городу, к этим людям, которых Квиллифер всей душой любит. Сердце у него большое и вместительное. И разбивается в один миг — когда город разоряют пираты. За этим событием стоит предательство, а привычный и любимый мир рассыпается как карточный домик.

Здесь начинаются вынужденные приключения Квиллифера: он вступает в посольство, которое должно донести до короля новости о том, что случилось с Этельбайтом. Вот только по дорогам ходят разбойники под предводительством кровожадного Бэзила из Хью, король умирает, а герои оказываются втянуты в политические интриги. А Квиллифер ещё и успевает нажить себе врага в виде прекрасной нимфы Орланды.
Вот так, лавируя между кознями богини, амбициями молодой королевы и интригами её окружения, вражеской армией, заговорами и собственными адюльтерами, грозящими исключительно проблемами, Квиллифер и двигается по жизни. И не унывает.
Квиллифер — эдакий фэнтезийный д’Артаньян. Самое важное в романе — современный взгляд на вещи. Можно сказать, что Квиллифер — поколение альфа. Он проактивный и не унывающий, ему не свойственны десятки страниц рефлексии. При этом он не глупец, не осознающий масштабов проблем. Но он поплачет, стиснет зубы и начнёт думать: «Что я могу сделать? Как я выкручусь сейчас?»
Этим он кардинально отличается от современных фэнтезийных героев. Фитц Чивэл, Джон Сноу или Гэвин Гайл, как правило, жалеют себя. Впадают в отчаяние от происходящего кошмара. Квиллиферу это не свойственно. Он решает проблемы по мере их поступления, пользуется своим умом, молодостью и внешностью и при этом не теряет тяги к жизни, хорошей одежде и вкусной еде.

Дома у него больше нет — а значит, судьба может нести его как щепку по реке событий, и он будет везде пытаться найти себе применение. Он настолько живучий и стойкий, что даже грозная богиня смягчается. А главная проблема Квиллифера — обострённое чувство справедливости.
Но с этим уже ничего не поделать, такой вот он человек. Лёгкость восприятия получается за счёт характера и психики Квиллифера, но никак не за счёт смягчения происходящих событий.
Эта книга — первая часть трилогии, и наблюдать за восхождением Квиллифера к славе максимально интересно. А его отношению к жизни в кризисные времена точно стоит поучиться.
Итог: если бы Мэл Брукс решил снимать «Игру престолов», получилось бы что-то вроде «Квиллифера». Фэнтези лёгкое, с юмором, плутовское и… очень страшное. Потому что Уильямс не пытается сбавить градус катастрофы, происходящей с миром.

Третья попытка

Трилогия о Квиллифере напоминает два более ранних цикла Уильямса. Его литературный дебют — пенталогия исторической авантюры «Приватиры и джентльмен», рассказ о приключениях юноши из благородной семьи, который делает карьеру во флоте времен американской революции (не брезгуя пиратством). Есть еще трилогия плутовской НФ о галактическом воре Дрейке Мейстрале, бывшем аристократе, который вынужден пойти по пути узаконенного криминала. В обоих циклах умные и ловкие герои противостоят ударам судьбы и собственным бурным страстям.
Я вырос в окружении книг, сокровищ поэзии и звонких древних языков — ведь ныне печатные книги и образование стали доступны не только монахам и аристократам, с которыми занимались частные учителя. Я полагаю, что наш мир скоро изменится из-за этих новшеств. Профессия позволит мне путешествовать, быть может, я окажусь в столице и при дворе короля. Наша семья находилась на стремительном подъеме, и я намеревался продвинуться так далеко, как позволят мои таланты.

Уолтер Йон Уильямс «Квиллифер»

9

оценка

Стоит ли читать?

Если нравится авантюрное фэнтези с очаровательным героем-пройдохой, то обязательно.

Удачно

  • яркий живой мир
  • интересные герои
  • накал событий
  • юмор

Неудачно

  • слишком быстро меняются события и локации

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Мара Руднева

Писатель, редактор «Эксмо»

#рецензии на книги#авантюрное фэнтези
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