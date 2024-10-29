Уолтер Йон Уильямс «Квиллифер». Плут поневоле

В начале истории есть что-то неуловимо диснеевское — вот герой бежит по крышам, вот крадёт одежду, сохнущую во дворе какого-то дома (и оставляет за неё деньги!), вот на рынке успевает заказать у торговки фруктов для матери… От текста так и веет жизнью, молодостью и свежестью.

Квиллифер — простолюдин, сын благополучного мясника и старается преуспеть в учёбе, потому что стать адвокатом для него — это возможность пойти собственной дорогой к успеху. Он очень молод, зато амбиций и наглости не занимать. А ещё он умён и демонстрирует знания налево и направо, справедливо полагая, что только так может чего-то достичь.



Уильямс наполняет читателя знаниями о мире, и при этом не перегружает ненужными подробностями, и не создаёт энциклопедическую справку. Композиция романа выстроена так, что Квиллифер рассказывает новой возлюбленной свою историю, а потому подробности о городе Этельбайте выглядят максимально органичными. И одновременно успеваешь привязаться к этому городу, к этим людям, которых Квиллифер всей душой любит. Сердце у него большое и вместительное. И разбивается в один миг — когда город разоряют пираты. За этим событием стоит предательство, а привычный и любимый мир рассыпается как карточный домик.



