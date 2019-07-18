EW раскрыло 7 новых деталей о грядущем сериала по «Звёздному пути» с подзаголовком «Пикар» от CBS All-Access. Сюжет нового шоу расскажет про адмирала на песни, которую тот проводит на семейных виноградниках во Франции.

Продюсер Алекс Куртцман, курирующий всю линейку сериалов по «Звёздному пути» на CBS, ответил на главный вопрос, волнующий фанатов. Да, Пикар вернётся в космос. Никаких деталей Куртцман, правда, не раскрыл, но рассказал, что сериал изначально задумывался для того, чтобы «вернуть Пикара к звёздам».

Однако это не значит, что адмирал вернётся в Звёздный флот. Куртцман говорит, что Пикар попадёт в космос не так, как все этого ожидают. Адмирал всё ещё будет бороться с несправедливостью, но теперь один, без ресурсов флота и своей репутации.

Новый сериал будет отличаться от «Следующего поколения». В первом сезоне нас ждёт единая линейная история, что не ново для франшизы, но ново для самого Пикара. Авторы не исключают появления в проекте героев из «Следующего поколения», однако они не хотят делать просто небольшие камео.

Должна быть очень конкретная причина [их появления в сериале]. Алекс Куртцман

Хоть Пикар и постарел, по словам Куртцмана и шоураннера сериала Майкла Шейбона, он останется тем же персонажем, которого знают и любят фанаты. Куртцман и Шейбон заявляют, что сейчас Патрик Стюарт в роли адмирала Пикара — это лучше, что когда-либо видели фанаты.

Точной даты выхода нет у сериала пока, но ориентировочно «Звёздный путь: Пикар» выйдет до конца 2019-го.