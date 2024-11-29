Игры спасли карьеру актера озвучки Астариона из Baldur's Gate 3

Меня спасли игры. Я читал журнал PC Gamer. Там была статья о Кили Хоуз, которая озвучивала Лару Крофт. Там было написано о ее озвучке, а снизу была небольшая картинка про захват движений. Я не знал, что это такое. Никто никогда об этом не говорил. У меня не было никого, кто бы об этом знал. Но я увидел и понял, что это как в кино и театре. Я не знал, получится ли у меня. Все равно мне, возможно, пришлось бы уйти из актерства.