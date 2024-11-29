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Игры спасли карьеру актера озвучки Астариона из Baldur's Gate 3

Дмитрий Кинский
2 декабря 18:51
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1 минута на чтение
Нил Ньюбон, подаривший голос Астариону в Baldur's Gate 3, рассказал, что игровая индустрия спасла его актерскую карьеру.
По словам актера, 2008 год еще был ничего для него, а вот в 2009-м он сильно бедствовал из-за трудностей с поиском ролей. Главная проблема была в том, что актеры должны выглядеть определенным образом, иначе их не будут даже рассматривать.
Меня спасли игры. Я читал журнал PC Gamer. Там была статья о Кили Хоуз, которая озвучивала Лару Крофт. Там было написано о ее озвучке, а снизу была небольшая картинка про захват движений. Я не знал, что это такое. Никто никогда об этом не говорил. У меня не было никого, кто бы об этом знал. Но я увидел и понял, что это как в кино и театре. Я не знал, получится ли у меня. Все равно мне, возможно, пришлось бы уйти из актерства.
Тогда Ньюбон решил связаться со студией Audio Motion, потому что не видел другого выхода. Когда актер прошел прослушивание, ему предложили роль в Ghost Recon: Future Soldier, что дало толчок его карьере в игровой индустрии.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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