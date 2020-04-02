Студия Cold Symmetry анонсировала экшен-RPG в духе Dark Souls — Mortal Shell. Вместе с этим она поделилась дебютным трейлером, в котором продемонстрировала жутких монстров, и подробностями об игре.

Главное отличие игры от остальных souls-like — возможность поработить останки поверженных воинов. Причем каждая оболочка обладает разными стилями боя и талантами. Также, судя по всему, их можно будет прокачивать.

По словам разработчиков, игрокам необходимо будет обдумывать каждый шаг и стратегию, чтобы победить. Судя по всему, парирование и контратаки играют важное значение в экшен-RPG. Кроме того, геймеры смогут изучить темные способности тайной магии, наделяющей атаки «сверхъестественной разрушительной силой».

Mortal Shell выйдет на PS4, Xbox One и ПК во второй половине 2020 года. В Steam уже появилась страница игры.