Автор «Бесконечного поезда» работает над мультсериалом по Among Us

CBS Studios запустила в производство анимационный сериал по мотивам популярной игры Among Us.
Проектом займется Оуэн Деннис, наиболее известный по «Бесконечному поезду» и «Обычному шоу».
В основу мультсериала ляжет синопсис игры: «Членов вашей команды заменили инопланетные оборотни, которые хотят саботировать корабль и убить всех».
За анимацию отвечает студия Titmouse, работавшая над «Звездный путь: Нижние палубы» и «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную.
У мультсериала пока нет даты выхода.
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Редактор
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Александр Ремизов
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