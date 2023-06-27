Автор «Бесконечного поезда» работает над мультсериалом по Among Us

CBS Studios запустила в производство анимационный сериал по мотивам популярной игры Among Us.

Проектом займется Оуэн Деннис, наиболее известный по «Бесконечному поезду» и «Обычному шоу».

В основу мультсериала ляжет синопсис игры: «Членов вашей команды заменили инопланетные оборотни, которые хотят саботировать корабль и убить всех».

За анимацию отвечает студия Titmouse, работавшая над «Звездный путь: Нижние палубы» и «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную.

У мультсериала пока нет даты выхода.