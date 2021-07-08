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    Авторы аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос» рассказали о персонажах

    8 июля 2021
    08.07.2021
    560
    0 минут на чтение
    Авторы ан

    Adult Swim и Crunchyroll представили английский и японский актерские составы «Бегущего по лезвию: Черный лотос» (в оригинале — Blade Runner: Black Lotus), а также кратко рассказали о персонажах аниме-сериала.

    • Элле: Джессика Хенвик / Ариса Сида — девушка-репликант, созданная для секретной и неизвестной миссии.
    • Джозеф: Уилл Юн Ли / Синсу Фудзи — загадочная персона, владеющая складом запчастей в Лос-Анджелесе.
    • Алани Дэвис: Самира Уайли / Такако Хонда — новобранец полиции Лос-Анджелеса.
    • Ниандер Уоллес-старший: Брайан Кокс / Такая Хаши — основатель и генеральный директор Wallace Corporation.
    • Ниандер Уоллес-младший: Уэс Бентли / Такехито Коясу — блестящий ученый, работающий на своего отца.
    • Марлоу: Джош Дюамель / Тайтен Кусуноки — смертоносный Бегущий по лезвию.
    • Джозефина Грант: Пейтон Лист / Йосико Сакакибара — жена начальника полиции.
    • Граф Грант: Стивен Рут / Хотю Оцука — начальник полиции Лос-Анджелеса.
    • Док Бэджер: Бархад Абди / Такаюки Кинба — торговец на черном рынке.
    • Сенатор Баннистер: Грегг Генри / Масане Цукаяма — политик, сильно любящий репликантов.
    • Доктор М: Генри Черни / Акио Нодзима — блестящий доктор и профессор.
    • Хупер: Джейсон Списак / Кадзуки Яо — журналист под прикрытием в корпорации Уоллес.

    Всего в сериале будет 13 эпизодов. Постановкой занимаются Синдзи Арамаки и Кендзи Камиямой. А Синъитиро Ватанабэ выступает креативным продюсером.

    Дата выхода не уточняется, но аниме покажут 23 июля в рамках Comic-Con.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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