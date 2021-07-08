Авторы аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос» рассказали о персонажах

Adult Swim и Crunchyroll представили английский и японский актерские составы «Бегущего по лезвию: Черный лотос» (в оригинале — Blade Runner: Black Lotus), а также кратко рассказали о персонажах аниме-сериала.
- Элле: Джессика Хенвик / Ариса Сида — девушка-репликант, созданная для секретной и неизвестной миссии.
- Джозеф: Уилл Юн Ли / Синсу Фудзи — загадочная персона, владеющая складом запчастей в Лос-Анджелесе.
- Алани Дэвис: Самира Уайли / Такако Хонда — новобранец полиции Лос-Анджелеса.
- Ниандер Уоллес-старший: Брайан Кокс / Такая Хаши — основатель и генеральный директор Wallace Corporation.
- Ниандер Уоллес-младший: Уэс Бентли / Такехито Коясу — блестящий ученый, работающий на своего отца.
- Марлоу: Джош Дюамель / Тайтен Кусуноки — смертоносный Бегущий по лезвию.
- Джозефина Грант: Пейтон Лист / Йосико Сакакибара — жена начальника полиции.
- Граф Грант: Стивен Рут / Хотю Оцука — начальник полиции Лос-Анджелеса.
- Док Бэджер: Бархад Абди / Такаюки Кинба — торговец на черном рынке.
- Сенатор Баннистер: Грегг Генри / Масане Цукаяма — политик, сильно любящий репликантов.
- Доктор М: Генри Черни / Акио Нодзима — блестящий доктор и профессор.
- Хупер: Джейсон Списак / Кадзуки Яо — журналист под прикрытием в корпорации Уоллес.
Всего в сериале будет 13 эпизодов. Постановкой занимаются Синдзи Арамаки и Кендзи Камиямой. А Синъитиро Ватанабэ выступает креативным продюсером.
Дата выхода не уточняется, но аниме покажут 23 июля в рамках Comic-Con.
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Редактор
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