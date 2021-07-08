Авторы аниме «Бегущий по лезвию: Черный лотос» рассказали о персонажах

Adult Swim и Crunchyroll представили английский и японский актерские составы «Бегущего по лезвию: Черный лотос» (в оригинале — Blade Runner: Black Lotus), а также кратко рассказали о персонажах аниме-сериала.

Элле: Джессика Хенвик / Ариса Сида — девушка-репликант, созданная для секретной и неизвестной миссии.

Джозеф: Уилл Юн Ли / Синсу Фудзи — загадочная персона, владеющая складом запчастей в Лос-Анджелесе.

Алани Дэвис: Самира Уайли / Такако Хонда — новобранец полиции Лос-Анджелеса.

Ниандер Уоллес-старший: Брайан Кокс / Такая Хаши — основатель и генеральный директор Wallace Corporation.

Ниандер Уоллес-младший: Уэс Бентли / Такехито Коясу — блестящий ученый, работающий на своего отца.

Марлоу: Джош Дюамель / Тайтен Кусуноки — смертоносный Бегущий по лезвию.

Джозефина Грант: Пейтон Лист / Йосико Сакакибара — жена начальника полиции.

Граф Грант: Стивен Рут / Хотю Оцука — начальник полиции Лос-Анджелеса.

Док Бэджер: Бархад Абди / Такаюки Кинба — торговец на черном рынке.

Сенатор Баннистер: Грегг Генри / Масане Цукаяма — политик, сильно любящий репликантов.

Доктор М: Генри Черни / Акио Нодзима — блестящий доктор и профессор.

Хупер: Джейсон Списак / Кадзуки Яо — журналист под прикрытием в корпорации Уоллес.

Всего в сериале будет 13 эпизодов. Постановкой занимаются Синдзи Арамаки и Кендзи Камиямой. А Синъитиро Ватанабэ выступает креативным продюсером.

Дата выхода не уточняется, но аниме покажут 23 июля в рамках Comic-Con.