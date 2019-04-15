Создатели фантастического комикса «Сага» Брайан К. Вон и Фиона Стэплз рассказали несколько подробностей о своей работе. Прежде всего, авторы объявили, что 16 октября в продажу выйдет объёмный сборник, который включает первые 54 выпуска (все вышедшие в оригинале на данный момент) — он называется Saga: Compendium One. Стэплз уже нарисовала к нему обложки:

Кроме того, создатели «Саги» объявили, что всего в серии выйдет 108 выпусков — иными словами, в Compendium One войдёт только половина.

Сейчас Вон и Стэплз приостановили работу над комиксом — они ушли на годичные каникулы.

«Сага» — это масштабная история в жанре космической оперы, которая рассказывает о молодой паре, Алане и Марко, и их дочери Хейзел. Влюблённые принадлежат к представителям двух враждующих рас, которые наперегонки начали искать Хейзел. Главные герои пытаются скрыться ото всех и отыскать уголок галактики, где их семья будет в безопасности. Комикс описывают как «Ромео и Джульетту» в антураже «Звёздных войн». В оригинале вышло 54 выпуска, это девять томов. На русском вышло семь.