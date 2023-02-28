    3
    Новости

    Авторы ремейка «Ведьмака» показали мрачную ролевую игру The Thaumaturge

    28 февраля 2023
    Avatar photo
    28.02.2023
    1000
    0 минут на чтение
    Авторы ремейка «Ведьмака» пок 5

    Студия Fool’s Theory, ответственная за ремейк первого «Ведьмака», представила мрачную ролевую игру The Thaumaturge.

    Ее сюжет разворачивается в альтернативном 1905 году в Варшаве, которая живет под гнетом Российской империи. А в центре сюжета будет маг, который может брать под контроль демонов.

    По словам разработчиков, в The Thaumaturge будут открытый мир, разветвленная история, глубокая прокачка персонажа и пошаговая боевая система.

    Игру делают на Unreal Engine 5. Релиз состоится только на ПК — в Steam, Epic Games Store и GOG.

    Трейлер

    Скриншоты

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Руманга «Панельки»: может ли напугать обычный жилой дом?
    0
    14442
    Руманга «Панельки»: может ли напугать обычный жилой дом?

    Отечественный комикс, который через жуткие образы в духе Дзюндзи Ито пытается говорить с читателем на актуальные темы.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 14
    0
    19375
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Слизерин!

    Что, развесили уши от сказок этих вонючих грязнокровок? А теперь настоящий слизеринец расскажет, как всё обстоит на самом деле!

    Нейросеть: если бы «Гарри Поттера» снял Андрей Тарковский
    0
    72985
    Нейросеть: если бы «Гарри Поттера» снял Андрей Тарковский

    Свою серию работ опубликовал Иван Чепелёв.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 5
    0
    72756
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Пуффендуй!

    Самый непопулярный факультет во всей поттериане? Он же и самый неизученный!

    Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте
    0
    134957
    Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте

    Как успела оскандалиться Atomic Heart, какой комикс экранизируют создатели сериала «Тьма» и как нейросети чуть не убили один из крупнейших фантастических литературных журналов.

    Читаем комикс «Белый песок» Брендона Сандерсона
    0
    113064
    Читаем комикс «Белый песок» Брендона Сандерсона

    Дием — собрание мастеров песка — проводит церемонию вручения новых званий. И в этот момент происходит нечто непоправимое.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов
    0
    143136
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Гриффиндор!

    Разглядываем Хогвартс со всех сторон.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 2
    0
    172843
    Кен Лю «Потаённая девушка». Тот, кто открыл миру Лю Цысиня

    Сборник самого известного китайца американской фантастики.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить