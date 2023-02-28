Авторы ремейка «Ведьмака» показали мрачную ролевую игру The Thaumaturge

Студия Fool’s Theory, ответственная за ремейк первого «Ведьмака», представила мрачную ролевую игру The Thaumaturge.
Ее сюжет разворачивается в альтернативном 1905 году в Варшаве, которая живет под гнетом Российской империи. А в центре сюжета будет маг, который может брать под контроль демонов.
По словам разработчиков, в The Thaumaturge будут открытый мир, разветвленная история, глубокая прокачка персонажа и пошаговая боевая система.
Игру делают на Unreal Engine 5. Релиз состоится только на ПК — в Steam, Epic Games Store и GOG.
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