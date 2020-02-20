Глава Respawn Entertainment Винс Зампелла в рассказал журналистам USgamer, что студия рассматривала возможность переноса даты выхода Star Wars Jedi: Fallen Order, чтобы навести в игре марафет и устранить как можно больше багов.

Вот что он по этому поводу сказал:

Да, у нас был подобный разговор. Но все же мы решили выпустить игру. Мы хотели, чтобы она вышла к праздничному сезону. Это был отличный момент для релиза.

С этим трудно поспорить, потому что всего за несколько дней до выхода игры состоялась премьера «Мандалорца», а в следующем месяце начался прокат девятого эпизода «Звездных войн».

Геймдиректор Стиг Асмуссен в свою очередь отметил, что оставшиеся в игре баги посчитали несущественными. Это еще одна причина, по которой релиз не стали откладывать.

Мы оказались в ситуации, в которой нам нужно было сделать игру для нескольких различных платформ и успеть к заявленной дате. Смотря на это, мы все искренне считаем, что могли бы сделать игру лучше, если бы было больше времени. Но в то же время мы без особых проблем могли пройти ее. Она была хороша. И мы чувствовали, что фанатам она понравится.

Напомним, на старте игроки жаловались на баги в Jedi: Fallen Order, многие из которых были связаны с анимациями. Но в конечном итоге игру с теплом приняли как критики, так и обычные геймеры. С финансовой точки зрения у нее тоже полный порядок — успех проекта превзошел ожидания EA.