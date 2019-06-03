«Баскин Роббинс» стилизовал свои кафе в честь премьеры третьего сезона «Очень странных дел» Евгения Блинова 03.06.2019 Новости, Фан, Яндекс 373 0 минут на чтение В первом промо-ролике, посвящённом третьему сезону «Очень странных дел», создатели сериала показали Стива Харрингтона и девушку по имени Робин, которые работают в кафе-мороженом Scoops Ahoy. В честь грядущей премьеры «Баскин Роббинс» совместно с Netflix устроил необычную коллаборацию — стилизовал кафе и пару позиций из меню. Теперь там можно попробовать мороженое с названиями Eleven’s Heaven, Demogorgon Sundae, Upside Down Pralines и Byer’s House Lights Polar Pizza Ice Cream Treat. Первое вдохновленно любимыми вафлями Одиннадцатой Eggo’s. Demogorgon Sundae — для тех, кто любит клубничное мороженое. А Byer’s House Lights Polar Pizza Ice Cream Treat — это мороженое-торт с основой из шоколадного печенья и парочкой M&Ms вместо лампочек. Третий сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix уже 4 июля. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: