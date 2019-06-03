В первом промо-ролике, посвящённом третьему сезону «Очень странных дел», создатели сериала показали Стива Харрингтона и девушку по имени Робин, которые работают в кафе-мороженом Scoops Ahoy.

В честь грядущей премьеры «Баскин Роббинс» совместно с Netflix устроил необычную коллаборацию — стилизовал кафе и пару позиций из меню. Теперь там можно попробовать мороженое с названиями Eleven’s Heaven, Demogorgon Sundae, Upside Down Pralines и Byer’s House Lights Polar Pizza Ice Cream Treat.

Первое вдохновленно любимыми вафлями Одиннадцатой Eggo’s. Demogorgon Sundae — для тех, кто любит клубничное мороженое. А Byer’s House Lights Polar Pizza Ice Cream Treat — это мороженое-торт с основой из шоколадного печенья и парочкой M&Ms вместо лампочек.

Третий сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix уже 4 июля.