Больше 50% подписчиков Netflix смотрят аниме

Netflix в рамках выставки Anime Expo рассказал , что более 50% пользователей онлайн-кинотеатра смотрят аниме.

50% аудитории — это примерно 150 миллионов домохозяйств или свыше 300 миллионов человек.

Компания сосредоточена на том, чтобы удовлетворить как можно более широкую аудиторию — «от любопытных новичков до преданных фанатов аниме».

Ранее, согласно исследованию Dentsu, стало известно, что 48% зрителей подписываются на Netflix ради аниме. Для сравнения, этот показатель на Disney+ составляет 32%, а на Amazon Prive Video — 29%.

Популярность аниме на Netflix также доказывает то, что «Дни Сакамото» доминировали в глобальных чартах стримингового сервиса 10 недель подряд.

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