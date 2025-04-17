Большой трейлер зомби-фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла и Алекса Гарленда

Sony Pictures опубликовала полноценный трейлер зомби-фильма «28 лет спустя», который станет сиквелом «28 дней спустя» и «28 недель спустя».
Главные роли сыграли Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Рэйф Файнс («Отель "Гранд Будапешт"») и Джоди Комер («Убивая Еву»).
Режиссером выступает автор оригинала Дэнни Бойл, а за сценарий отвечает Алекс Гарленд («Род мужской», «Падение империи»).
«28 лет спустя» выйдет в зарубежный прокат 20 июня 2025 года. Лента положит начало новой трилогии, вторая часть которой выйдет уже в январе 2026-го. Возможно, именно в ней вернется персонаж Киллиана Мерфи.