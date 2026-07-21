Борис Вальехо написал последнюю картину и уходит на покой

У меня есть объявление, и я чувствую, что для него сейчас самое подходящее время, поскольку мы получили так много добрых комментариев к нашей новой картине «Инферно». Борис и я работали над этой картиной вместе последние три года, и мы искренне благодарны за отзывы всем, кому нравятся наши совместные картины. Сейчас Борису 85 лет, и у него болезнь Паркинсона. Более пяти десятилетий он создавал волшебные миры, которыми наслаждались другие, и теперь официально завершает профессиональную работу. «Инферно» — его последняя картина такого рода. Это решение далось нам не сразу, и ещё больше времени потребовалось, чтобы решиться готовность объявить о нём. Он по-прежнему подписывает принты и открытки, всё ещё немного рисует для себя и планирует быть на фестивале Illuxcon в октябре в Рединге, штат Пенсильвания, потому что ему очень нравится видеть всех вас и беседовать об искусстве! Мы благодарим всех за всю любовь и поддержку, которые вы проявляли к нам все эти годы!