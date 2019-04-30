Четвёртая часть «Мстителей» собрала на большом экране многих героев киновселенной Marvel. В новом фильме появились совсем неожиданные персонажи, но не все актёры присутствовали на съёмочной площадке.

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Чтобы заполучить Камень Реальности, Тор и Ракета отправляются во времена второго «Тора». Герои планируют извлечь эфир из Джейн Фостер с помощью специального устройства.

Натали Портман, которая играет Джейн, появляется в кадре совсем на короткое время, но на съёмочной площадке «Финала» актриса не появлялась. В интервью EW братья Руссо рассказали, что использовали для этой сцены кадры снятые для «Царства тьмы».

Только небольшая запись голоса, когда она говорит на заднем плане, — это всё. Энтони Руссо

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Кто умер? Кто оказался главным злодеем? Какая фанатская теория оказалась верной? Какие намёки на продолжение?

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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