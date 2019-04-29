Мы боремся со спойлерами к «Мстителям: Финал», но от них никуда не деться. Поэтому мы решили просто собрать их все в одном месте. Кто умер в «Мстителях: Финал»? Кто в итоге стал главным злодеем? Какая фанатская теория оказалась верной? Какие остались намёки на продолжение? Ни в коем случае не читайте дальше, а то узнаете всё это!

Осторожно, спойлеры! ВНИМАНИЕ! СПОЙЛЕРЫ! Этот материал, очевидно, состоит из спойлеров. Он написан для тех, кто почему-то не может или не хочет сходить в кино (зря, оно того стоит — есть чему удивиться!), но хочет узнать, как создатели Киновселенной завершили Сагу бесконечности. Обсуждение со спойлерами на сайте разрешено только под этой записью. Под другими комментарии со спойлерами будут удаляться! Спойлеры начинаются ниже этой картинки…

Как Мстители победили Таноса?

В первые пятнадцать минут. Это не шутка.

Помните, как в трейлере Тони Старк сидел на борту космического корабля и думал, как выбраться? В итоге его с Небулой (она тоже была на борту) спасла Капитан Марвел. Дэнверс доставила героев на Землю, там Небула рассказала, куда собирался отправиться Танос после выполнения чудовищного плана.

Мстители сели на корабль, совершили сверхсветовой прыжок и оказались на цветущей планете, где безумный титан развёл дачное хозяйство. Танос рассказал, что Камней Бесконечности, при помощи которых можно было всё исправить, у него больше нет — титан их попросту уничтожил. В отчаянии Тор отрубил ему голову.

Конец.

И всё?

Для команды Мстителей — да. Прошло пять лет, и нам показали, как герои пытаются жить с последствиями щелчка. У Тони и Пеппер родилась дочь. Соколиный Глаз в образе Ронина убивает преступников. Кэп ведёт группу поддержки для пострадавших. Наташа Романофф и другие организуют что-то вроде наблюдательного пункта — на Земле и в космосе они изучают аномальные явления, которые хоть как-то могут помочь. Но у них ничего не получается, пока в штаб-квартиру не заглядывает Человек-Муравей.

Так фан-теория про квантовый мир оказалась верна?

Да! При помощи Муравья Тони Старк (уговорить его смогли не с первого раза) и Профессор Халк (Беннеру удалось соединить две личности в одну, взяв ум человека и силу монстра) создали что-то вроде машины времени. Герои собираются прыгнуть в прошлое и забрать Камни Бесконечности, чтобы самим щёлкнуть пальцами и вернуть всё как было.

Мстители объявляют общий сбор, и к ним присоединяется Тор с пивным брюшком — все эти годы он играл в видеоигры и беспробудно пил, косплея Чувака из «Большого Лебовски». Команда формирует план — поскольку частиц Пима для уменьшения осталось очень мало, а достать их неоткуда, то у Мстителей всего одна попытка.

Герои отправляются в три временных потока: в нападение на Нью-Йорк 2012 года (события первых «Мстителей»), в Асгард 2014-го (события второго «Тора») и на планеты Вормир и Мораг того же года (события первых «Стражей Галактики»). Задача проста — добыть камни и вернуться обратно.

И там герои встречают другие версии себя?

Да, и в целом эти ностальгические сцены — одно из главных украшений фильма. Кто бы мог подумать, что создатели Киновселенной вновь захотят вернуться во времена второго «Тора» и для этого даже снова позовут Натали Портман в роли Джейн Фостер! Помните, как авторы ловко разделили всю кучу ключевых героев по нескольким сюжетным линиям в «Войне Бесконечности»? Здесь вас ждёт то же самое, но персонажей будет ещё больше — только и успевай загибать пальцы.

Кого показывают?

Линия «Мстителей»

Всю команду из первой части . Правда, в основном, на заднем фоне. Внимание уделят Стиву Роджерсу из прошлого, который сталкивается с Роджерсом из будущего. Версия 2012 года принимает настоящую версию за Локи и собирается надрать тому зад. Именно в этой линии стоит ждать коронную фразу Кэпа за весь фильм — даже не дышите в сцене с лифтом.

. Правда, в основном, на заднем фоне. Внимание уделят Стиву Роджерсу из прошлого, который сталкивается с Роджерсом из будущего. Версия 2012 года принимает настоящую версию за Локи и собирается надрать тому зад. Именно в этой линии стоит ждать коронную фразу Кэпа за весь фильм — даже не дышите в сцене с лифтом. Самого Локи! В этой линии времени он пока жив и почти здоров после избиения Халком. Ловкому трикстеру удаётся стащить Тессеракт, за которым пришли герои. Нам так и не показывают, куда делся Локи — вероятно, прыгнул в сольный сериал и был таков.

Говарда Старка, Пегги Картер и молодого Хэнка Пима — в 50-е годы. Поскольку Локи спёр Камень Пространства, Стиву и Тони пришлось прыгать ещё дальше в прошлое — в лагерь имени Капитана Америка. Здесь же, кстати, в качестве камео появляется Стэн Ли и даже Джарвис, помощник Говарда. Старейшину — в храме Нью-Йорка. К ней направили Профессора Халка, чтобы тот попытался получить у неё Камень Времени. В итоге всё получилось, причём волшебница рассказала Беннеру важную деталь — если не вернуть Камни, игры со временем могут обернуться катастрофой.



Линия «Тора 2»

Фриггу — мать Тора. Бог Грома получает шанс вновь пообщаться с матушкой, которая наставляет версию сына из будущего.

— мать Тора. Бог Грома получает шанс вновь пообщаться с матушкой, которая наставляет версию сына из будущего. Джейн Фостер — носительницу Эфира. При помощи хитроумного устройства Ракете удаётся заполучить Камень и после беготни по залам Асгарда приятели сваливают.

— носительницу Эфира. При помощи хитроумного устройства Ракете удаётся заполучить Камень и после беготни по залам Асгарда приятели сваливают. И ещё две секунды Локи!

Линия «Стражей галактики»

(Линия, в которой всё летит к чертям!)

Звёздного Лорда — в момент, когда он, танцуя под Come And Get Your Love группы Redbone, добирается до Камня Силы в заброшенном храме. И да, со стороны это выглядит действительно по-дурацки! Красного Черепа — хранителя на горе Вормира, где можно добыть Камень Души. За ним отправились Клинт и Наташа, каждый из которых хочет пожертвовать собой во благо других, и в итоге трагически свести счёты с жизнью удаётся Чёрной вдове. Это первая смерть главного персонажа в фильме . Как видите, грядущий сольник её не спас — тем более, его действие развернётся в прошлом. Так Клинт получил Камень Души.



Таноса, Чёрный отряд, Небулу и Гамору. Мстители просчитались и не учли, что Небула — киборг, способная синхронизироваться с другой своей версией, чем и пользуется Танос. Так он узнаёт о плане супергероев собрать Камни Бесконечности — и теперь незрелая версия Безумного Титана решает вторгуться на Землю, и в этом ему помогает Небула-2014, которая заменяет Небулу нынешнюю.

И что дальше?

Мстители ошарашены тем, что Наташи больше нет — её не вернуть ни перемоткой времени, ни при помощи щелчка. Герои сосредотачиваются на созданной Старком Перчатке бесконечности — её примеряет Халк и что есть силы пытается щёлкнуть пальцами. Это едва не убивает зелёного гиганта, но эффект срабатывает! Правда, герои особо не успевают это осознать — «злая» Небула-2014 тайком при помощи взломанной машины времени впускает молодого Таноса и его армию на Землю. Так начинается последняя битва.

Чем всё закончилось?

Грандиозной потасовкой хороших и плохих ребят. Сперва герои едва-едва выбираются из-под завалов, видят перед собой армию Таноса и на какой-то момент понимают, что вот он — конец всем их попыткам исправить положение дел.

Но шансы уравнивает появление союзной армии: вакандцев, асгардцев, волшебников и всех-всех-всех. Помните новости, что для четвёртых «Мстителей» снимали сцену при участии нескольких десятков знакомых персонажей одновременно? Это первая из них. По вау-эффекту она сравнима с прибытием всадников Рохана и Гендальфа в Битве при Хельмовой Пади. Под конец даже прибывает Капитан Марвел, которая пробивает собой космический корабль Таноса — не зря оттачивала подобный трюк в сольнике.

Сперва армия терпит поражение, Танос пытается добраться до Камней Бесконечности, но инициативу перехватывает Старк. Он видит, как Доктор Стрэндж показывает ему жестом, что это и есть тот самый шанс из 14 миллионов — и Железный Человек жертвует собой, чтобы щёлкнуть пальцами. Сила Камней уничтожает Таноса и его армию.

Конец. Теперь на самом деле.

На похоронах Старка мы видим вторую сцену при участии почти с полсотни ключевых героев — теперь уже не посреди сражения, а в более спокойной и торжественно-мрачной обстановке.

А что с Кэпом?

Ещё одно прощание создатели приготовили под самый конец. Стива Роджерса попросили вернуть Камни Бесконечности на место и при помощи новой машины времени отправили в прошлое — оттуда он не возвращается. Зато герои видят мирно сидящего неподалёку старичка, которым и оказывается Роджерс — так он прожил целую жизнь. И, судя по обручальному кольцу, жизнь была счастливая. Он с гордостью передаёт щит и звание Капитана Америка Сэму (Соколу).

Остаётся загадкой, что случилось с Мьёльниром. Тор прихватил свой молот из прошлого, дрался им в настоящем, но в итоге оружие присвоил Стив. Он действительно оказался достоин — на что нам намекали ещё в «Эре Альтрона». В прошлое Кэп отправился вместе с молотом и щитом, но вот на встречу, будучи пожилым, он принёс только щит. Возможно, Стив перестал быть достойным?

* * *

«Финал» — очень правильное название для четвёртых «Мстителей». В картине нет привычных сцен после титров, которые отсылают к другим фильмам Киновселенной. Вместо них — просто памятно оформленные титры с подписями актёров оригинального состава «Мстителей».

Впрочем, если приглядеться внимательно, завязок на будущие фильмы и сериалы MCU в «Финале» оставили немало. Пропавший с Тессерактом Локи наверняка появится в своём шоу — да ещё после событий «Финала». Действие другого сериала, «Сокол и Зимний Солдат», тоже наверняка развернётся после картины — возможно, нам покажут, как Сэм примерит образ Кэпа. Пока не очень понятно, что там с Вандой и Виженом — слишком мало подробностей. Зато о «Чёрной вдове» можно не беспокоиться — героиню точно не будут развивать в будущем. Но, может, наконец-то покажут многие события из её прошлого?

Ну и главная тема «Финала» — передача эстафеты. Дочери Старка, Клинта и Муравья, Паучок, Шури да ещё пара-тройка молодых персонажей — вот вам состав каких-нибудь новых юных Мстителей. А что — старики тоже устают спасать мир!