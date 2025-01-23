Брендон Сандерсон хотел бы, чтобы его книги экранизировал режиссер уровня Дени Вильнева

Брендон Сандерсон в интервью Polygon прокомментировал потенциальные экранизации своих работ и фэнтези в общем.

Писателю поступало очень много хороших предложений о ТВ-адаптации «Архива Буресвета» от людей, с которыми он хотел бы работать.

И я сказал «нет». Потому что мне кажется, что сейчас не подходящее время для экранизации «Архива Буресвета». Я сейчас нахожусь в удачном положении, когда могу отказаться от лучших предложений и сделать то, что, как я считаю, будет лучше для истории.

Сандерсон отметил, что мы не видели хорошего фэнтези на экранах с момента выхода первых сезонов «Игры престолов».

50 миллионов долларов за эпизодов не решат эту проблему. Так что дело не в бюджетах, которые вкладывают в такие проекты.

Брендон хотел бы экранизировать «Архив Буресвета» через фильмы, потому что эпическое фэнтези не работает на малых экранах. Но сначала он попробует адаптировать другие свои работы, которые не относятся напрямую к «Архиву Буресвета» и «Рожденному туманом».

Сандерсон не переживает из-за того, что может упустить момент с экранизацией. Его больше беспокоит, что он может подписаться на неправильную адаптацию, после провала которой ему придется ждать еще 20 лет, чтобы попробовать сделать другую.

Я просто хочу гениального режиссера уровня Дени Вильнева. Того, кто вырос на моих работах и хочет перенести ее на экран.

По мнению Брендона, эпическое фэнтези плохо сочетается с жестким контролем со стороны боссов.

Мне кажется, в этом была вся проблема «Ведьмака». У него был визионер — Генри Кавиил. И они не хотели его слушать. Ну, вот и все.

Писатель надеется, что нас ждет ренессанс эпического фэнтези после выхода ремейка «Как приручить дракона».

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