КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Памяти Дэвида Линча. Не надо бояться глубины
Лучшие фильмы ужасов 2024 года: проклятия, маньяки и шоу-бизнес
Антиитоги 2024 года: разочарования, провалы и мультивселенная кринжа
Путеводитель по «Мегалополису» — оптимистичной антиутопии от создателя «Крёстного отца»

Классика

Киберпанк-аниме: лучшее и главное
Сцены, которые напугали нас по-настоящему
Новости

Брендон Сандерсон хотел бы, чтобы его книги экранизировал режиссер уровня Дени Вильнева

Дмитрий Кинский
23 января 14:42
7
1 минута на чтение
Брендон Сандерсон в интервью Polygon прокомментировал потенциальные экранизации своих работ и фэнтези в общем.
Писателю поступало очень много хороших предложений о ТВ-адаптации «Архива Буресвета» от людей, с которыми он хотел бы работать.
И я сказал «нет». Потому что мне кажется, что сейчас не подходящее время для экранизации «Архива Буресвета». Я сейчас нахожусь в удачном положении, когда могу отказаться от лучших предложений и сделать то, что, как я считаю, будет лучше для истории.
Сандерсон отметил, что мы не видели хорошего фэнтези на экранах с момента выхода первых сезонов «Игры престолов».
50 миллионов долларов за эпизодов не решат эту проблему. Так что дело не в бюджетах, которые вкладывают в такие проекты.
Брендон хотел бы экранизировать «Архив Буресвета» через фильмы, потому что эпическое фэнтези не работает на малых экранах. Но сначала он попробует адаптировать другие свои работы, которые не относятся напрямую к «Архиву Буресвета» и «Рожденному туманом».
Сандерсон не переживает из-за того, что может упустить момент с экранизацией. Его больше беспокоит, что он может подписаться на неправильную адаптацию, после провала которой ему придется ждать еще 20 лет, чтобы попробовать сделать другую.
Я просто хочу гениального режиссера уровня Дени Вильнева. Того, кто вырос на моих работах и хочет перенести ее на экран.
По мнению Брендона, эпическое фэнтези плохо сочетается с жестким контролем со стороны боссов.
Мне кажется, в этом была вся проблема «Ведьмака». У него был визионер — Генри Кавиил. И они не хотели его слушать. Ну, вот и все.
Писатель надеется, что нас ждет ренессанс эпического фэнтези после выхода ремейка «Как приручить дракона».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 254 (январь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Утек пилот мультсериала «Звездная принцесса и силы зла» для Nickelodeon

Новости

Dragon Age: The Veilguard стартовала на 50% слабее ожиданий EA
За квартал удалось привлечь всего 1,5 млн игроков.

Новости

Доктор Стрэндж не появится в «Мстителях: Судный день»
Зато сыграет центральную роль в «Секретных войнах»

Новости

Первый взгляд на комикс Big Rig от Post Malone и Майкла Бэя
По комиксу уже снимают фильм.

Новости

СМИ: первый сезон «Разделения» обогнал «Медленных лошадей» по доходу
Если верить аналитикам, фантастическое шоу принесло Apple около 200 млн долларов.

Новости

«Джокер 2», «Бордерлендс» и «Мадам Паутина» — объявлены номинанты на «Золотую малину»
Победителей объявят 1 марта.

Новости

Режиссер «Кентавра» снимет НФ-сериал в духе «Сталкера»

Новости

СМИ: Райан Гослинг претендует на главную роль в будущем фильме по «Звездным войнам»
Режиссер — Шон Леви

Новости

«У нас уже есть сценарий финала» — создатель «Укрытия» о работе над шоу
Сроков выхода пока нет, но задержек в производстве быть не должно.

Новости

Крис Коламбус был бы рад увидеть Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта
Режиссер также считает, что формат сериалов откроет больше возможностей, чем фильмы.
Показать ещё
Подпишись на

Мир фантастики: подписка на 2025 год!

Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
Подписаться
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты