Брендон Сандерсон хотел бы поработать над Elden Ring вместо Джорджа Мартина

Брендон Сандерсон, наиболее известный по книжным сериям «Рожденный туманом» и «Архив Буресвета», в рамках выступления на Dragonsteel MiniCon отшутился по поводу участия Джорджа Мартина в разработке Elden Ring.
По его словам, FromSoftware нужно было обратиться за помощью именно к нему, потому что он любит играть.
Позвольте мне пожаловаться. FromSoftware решила сделать фэнтези-игру и привлечь писателя-фантаста. И они выбирают того, кто целыми днями ведет блог о NFL, а не человека, который играет в их игры со времен King’s Field. О чем вы думаете? Они пошли к Джорджу и сделали игру с Джорджем. Но Джордж не играет в игры. Он понятия о них не имеет.
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Дмитрий Кинский | 20.12.2021
Он над ней как раз работал.
Брендон Сандерсон работает над игрой с известной студией
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Это не адаптация его произведения.
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