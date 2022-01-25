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    Новости

    Брендон Сандерсон хотел бы поработать над Elden Ring вместо Джорджа Мартина

    25 января 2022
    25.01.2022
    786
    0 минут на чтение
    Брендон Сандерсон пошутил, что для создания Elden Ring надо было позвать его вместо Мартина

    Брендон Сандерсон, наиболее известный по книжным сериям «Рожденный туманом» и «Архив Буресвета», в рамках выступления на Dragonsteel MiniCon отшутился по поводу участия Джорджа Мартина в разработке Elden Ring.

    По его словам, FromSoftware нужно было обратиться за помощью именно к нему, потому что он любит играть.

    Позвольте мне пожаловаться. FromSoftware решила сделать фэнтези-игру и привлечь писателя-фантаста. И они выбирают того, кто целыми днями ведет блог о NFL, а не человека, который играет в их игры со времен King’s Field. О чем вы думаете? Они пошли к Джорджу и сделали игру с Джорджем. Но Джордж не играет в игры. Он понятия о них не имеет.

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    Джордж Мартин в восторге от Elden Ring

     Дмитрий Кинский |  20.12.2021

    Он над ней как раз работал.

    Брендон Сандерсон работает над игрой с известной студией

    Брендон Сандерсон работает над игрой с известной студией

     Дмитрий Кинский |  22.12.2021

    Это не адаптация его произведения.

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