Брендон Сандерсон хотел бы поработать над Elden Ring вместо Джорджа Мартина

Брендон Сандерсон, наиболее известный по книжным сериям «Рожденный туманом» и «Архив Буресвета», в рамках выступления на Dragonsteel MiniCon отшутился по поводу участия Джорджа Мартина в разработке Elden Ring.

По его словам, FromSoftware нужно было обратиться за помощью именно к нему, потому что он любит играть.