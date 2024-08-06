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Бывшие разработчики DOOM анонсировали онлайн-шутер в стиле «Судьи Дредда»
Дмитрий Кинский
15 августа 19:13
117
1 минута на чтение
Студия emptyvessel анонсировала многопользовательский шутер от первого лица под названием Defect, который стилистически напоминает «Судью Дредда».
Противостояние будет между четырьмя команда по четыре человека, среди которых будут полицейские и различные преступные банды.
Студию основали бывшие разработчики DOOM, The Last of Us, Borderlands и других известных франшиз. Композитором игры выступит Мик Гордон, написавший музыку для DOOM, Atomic Heart и не только.
Даты релиза пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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