Студия Нила Бломкампа Oats Studios выпустила новый короткометражный фильм ADAM: The Mirror. Ролик создан на графическом движке Unity и продолжает сюжет демонстрационного ролика ADAM: Chapter 1. Смотрим!

Вот что гласит описание короткометражки:

Oats Studio явило свету следующую часть истории Адама, сгенерированную на движке Unity в реальном времени. Присоединяйтесь к нашему герою, провалившемуся в беспамятство, и помогите ему разузнать, что он и кто он.

Следующий ролик про Адама выйдет до конца 2017 года, он тоже будет «снят» на движке Unity.

Этим летом студия OATS выпустила серию фантастических роликов в Steam под руководством Нила Бломкампа.

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