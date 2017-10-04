Студия Нила Бломкампа Oats Studios выпустила новый короткометражный фильм ADAM: The Mirror. Ролик создан на графическом движке Unity и продолжает сюжет демонстрационного ролика ADAM: Chapter 1. Смотрим!

Вот что гласит описание короткометражки:

Oats Studio явило свету следующую часть истории Адама, сгенерированную на движке Unity в реальном времени. Присоединяйтесь к нашему герою, провалившемуся в беспамятство, и помогите ему разузнать, что он и кто он.

Следующий ролик про Адама выйдет до конца 2017 года, он тоже будет «снят» на движке Unity.

Этим летом студия OATS выпустила серию фантастических роликов в Steam под руководством Нила Бломкампа.