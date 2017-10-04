Студия Нила Бломкампа Oats Studios выпустила новый короткометражный фильм ADAM: The Mirror. Ролик создан на графическом движке Unity и продолжает сюжет демонстрационного ролика ADAM: Chapter 1. Смотрим!
Вот что гласит описание короткометражки:
Oats Studio явило свету следующую часть истории Адама, сгенерированную на движке Unity в реальном времени. Присоединяйтесь к нашему герою, провалившемуся в беспамятство, и помогите ему разузнать, что он и кто он.
Следующий ролик про Адама выйдет до конца 2017 года, он тоже будет «снят» на движке Unity.
Этим летом студия OATS выпустила серию фантастических роликов в Steam под руководством Нила Бломкампа.
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