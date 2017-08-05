Нил Бломкамп и его студия Oats Studio продолжают публиковать экспериментальные короткометражки. На днях в Сети появился новый скетч Kapture: Fluke. Этот ролик, выполненный в документальном стиле, пародирует сцены с учёными из фильма «Район №9». Самое примечательное, что этот скетч полностью создан при помощи компьютерной графики.

На русском языке от AlexFilm:

В ролике рассказывается о странных случаях, которые связывают все короткометражки Бломкампа. Вот как звучит официальный синопсис:

Добро пожаловать в Kapture Technologies, где Гэри и Джефф испытывают самые горячие новинки техники.

Oats Studio публикует экспериментальные короткометражки примерно раз в две недели. Они выходят на YouTube-канале и в сервисе Steam, где за символическую плату можно приобрести ряд 3D-моделей и объектов.

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