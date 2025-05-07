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Чарли Кокс в восторге от сценария второго сезона «Сорвиголовы: Рожденный заново»

Дмитрий Кинский
7 мая 18:21
70
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Чарли Кокс признался, что сценарий второго сезона «Сорвиголовы: Рожденный заново» — один из лучших за всю историю сериала.
Актеру понравилось, что шоураннер Дарио Скардапейн раскрыл персонажей, которые в предыдущей итерации зачастую оставались без должного внимания.
Я не хочу переоценивать это. Я правда думаю, что это один из лучших сценариев, которые когда-либо были в этом шоу. Я знаю, что все так говорят. <...> Дарио сделал то, что меня действительно воодушевляет.
Съемки второго сезона «Сорвиголовы: Рожденный заново» стартовали в феврале. Его премьера запланирована на весну 2026 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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