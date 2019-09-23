Что почитать: детективный хоррор Falling Angel и викторианское фэнтези про фей «Чтоб никогда не наступала полночь»

В очередном выпуске «что почитать» рассказываем про два недавних анонса: одна книга выходит уже в октябре, а на вторую только-только купили права.

Мари Бреннан

«Чтоб никогда не наступала полночь»

Издательство АСТ готовит новый цикл викторианского фэнтези про фей «Халцедоновый Двор» от автора «Естественной истории драконов» Мари Бреннан. В рамках одноимённой серии выйдет первый том «Чтоб никогда не наступала полночь» — объёмом 432 страницы.

Англия процветает под властью Елизаветы — Королевы-девы, Глорианы, последней и самой могущественной правительницы из династии Тюдоров. Однако великое светило порождает великую тень. В тайных катакомбах под Лондоном сокрыт двор еще одной королевы — Инвидианы, правительницы эльфов и фей и прочих дивных жителей Англии, темное отражение земного светила. За тридцать лет, миновавших с тех пор, как Елизавета взошла на престол, политика смертных и дивных неразрывно сплелась воедино, в сплошную череду тайных альянсов и беззастенчивых измен, о существовании коих подозревают считанные единицы. Дивную леди Луну посылают следить за Фрэнсисом Уолсингемом, главой разведслужбы Елизаветы, и по возможности манипулировать им. Здесь ее путь пересекается с жизненным путем Майкла Девена, смертного джентльмена, человека Уолсингема. Обнаруженный им «неизвестный игрок» в английской политике станет нешуточным испытанием и для лояльности Луны, и для мужества Девена. Предаст ли Луна свою королеву ради блага иного мира? Сумеет ли Девен уцелеть в чужом, полном интриг мире дивных? Ведь только вдвоем им удастся найти источник власти Инвидианы. Найти и уничтожить…

Выход запланирован на октябрь.

Читайте также Мари Бреннан «Естественная история драконов» Любопытная смесь автобиографии, детектива и стилизации под научную литературу.

Уильям Хьортсберг

Falling Angel

«Астрель-Спб» приобрела права на хоррор Уильяма Хьортсберга под названием Falling Angel, по которому в 1987 году вышел фильм Алана Паркера «Сердце ангела». Книгу собираются выпустить в серии «Легенды хоррора», в неё войдёт не только первая часть, но и вторая, Angel’s Inferno, события которой разворачиваются сразу после финала.

Нью-Йорк, 1959 год. Частный детектив Гарри Энджел получает от таинственного незнакомца поручение найти знаменитого некогда музыканта по имени Джонни Фаворит. Во время войны Джонни забрали в армию. Вернувшись с фронта, он при странных обстоятельствах попал в психиатрическую лечебницу, откуда недавно исчез… Взявшись за расследование, Гарри еще не знает, что вскоре попадет в настоящий водоворот убийств, страха, ритуалов вуду и мрачных тайн, касающихся в том числе и его самого.

«Астрель» пока не объявила точной даты — вероятно, дилогию стоит ждать в 2020 году. Издательство также пояснило, что ни «Ночи живых мертвецов» Джона Руссо, ни «Знамения» Дэвида Зельцера в планах нет.