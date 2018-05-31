Мари Бреннан «Естественная история драконов»

Изабелла Трент — девушка из хорошей семьи, и её мечта — изучать драконов. В патриархальном обществе женщине исполнить такую мечту непросто, но Изабелла не пасует перед трудностями и присоединяется к экспедиции таких же энтузиастов. Их путь лежит в горную деревушку Друштанев, но наблюдать за привычками местных драконов оказывается сложней, чем ожидалось: хозяин дома куда-то пропал, кругом контрабандисты, полно всяческих тайн, да и драконы нападают на людей, хотя никогда прежде так не делали.

Marie Brennan

A Natural History of Dragons: A Memoir by Lady Trent

Роман

Жанр: детектив, автобиография, альтернативная история

Выход оригинала: 2013

Художник: Тодд Локвуд

Переводчик: Д. Старков

Издательство: ACТ, 2018

Серия: «Естественная история драконов»

352 стр., 3000 экз.

«Мемуары леди Трент», часть 1

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«Джейн Эйр»

Мари Бреннан известна за рубежом как автор фэнтезийного цикла о Халцедоновом дворе. «Естественная история драконов» — первая её книга, переведённая на русский язык. Это начало пятитомного цикла о приключениях леди Трент — влюблённой в драконов учёной и просто эксцентричной женщины. Действие происходит в выдуманном мире, но параллели с нашим видны отчётливо: родина леди Трент напоминает викторианскую Англию с её патриархальными устоями, Выштрана, куда герои отправляются изучать драконов, — известную по вампирским историям Трансильванию, и так далее. Кстати, строго говоря, перед нами вовсе не фэнтези. Ведь никакой магии в драконах Бреннан нет: это просто летающие хищники, красивые, сильные, даже завораживающие, но речью и особым разумом не обладающие. Даже их способность выдыхать лёд или огонь обусловлена сугубо физиологическими причинами. Стоит упомянуть, что Бреннан в прошлом изучала археологию, антропологию и фольклор, поэтому профессия учёного ей знакома не понаслышке, — в интервью она отмечает взаимосвязь своего писательского настоящего и научного прошлого. Так что строение драконов, их крыльев, скелетов, костей Бреннан описывает с дотошностью истинного профессионала.

Эта подчёркнутая натуралистичность описаний — одновременно и достоинство книги, и её недостаток. Достоинство — потому что из множества мелких деталей складывается правдоподобие. Недостаток — потому что далеко не всякому читателю будут интересны «научные» изыскания в выдуманном мире. Потому и жанр сложно определить: это не вполне фэнтези, поскольку, кроме самих драконов и экзотических названий, в мире Бреннан нет ничего, что принципиально отличало бы его от нашего, и не нон-фикшн — ведь при всей наукообразности речь в тексте всё-таки о вымышленных существах. И непонятно, что же здесь главное: драконы, история жизни героини или её приключения. Поначалу книга более всего напоминает викторианский роман-автобиографию с подробным описанием детства героини, её увлечений, отношений с родителями и прочее. Во второй половине текста преобладают черты приключенческого детектива. И всё это сдобрено описаниями драконьей анатомии и трудностей, с которыми приходится столкнуться выдающейся женщине в патриархальном обществе. Героиня же, которой для счастья нужны в первую очередь ветер, свобода, экзотические пейзажи и самореализация, а уже потом любящий муж и семья, в определённом смысле типична — эдакая Джейн Эйр местного разлива, только ещё одержимая наукой.

Итог: любопытная смесь автобиографии, детектива и стилизации под научную литературу. Причём, хоть это и первая часть цикла, она смотрится как полноценная история.

Слово творца Всё действительно встало на свои места, когда я только начала улавливать идею. Точка зрения от первого лица сразу же превратилась в ретроспективный голос Изабеллы, которая оглядывается назад на свою жизнь, а потому написать это в виде настоящих мемуаров показалось очевидным — в конце концов, это очень по-викториански.

Такое чувство, будто во мне самой живёт дракон. Драконесса. Не знаю, большая ли — возможно, она ещё только растёт. Но у неё есть и крылья, и силы, и я не могу держать её в клетке. От этого она умрёт. Я умру. Понимаю, так говорить нескромно, но я уверена, что способна на большее, чем позволяет ширландская жизнь. В Ширландии женщине позволительно изучать богословие или литературу, но вовсе не такие «приземлённые» науки, как естественная история. Однако я хочу заниматься именно ею. Пусть это трудно, пусть даже опасно — плевать. Я должна увидеть, далеко ли смогут унести меня мои крылья.