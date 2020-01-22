Новый выпуск рубрики «что почитать» приносит сразу три анонса: издательство «Астрель-СПб» представило французскую фантастику и роман Джо Уолтон, а fanzon объявил о выходе фэнтезийного постапокалипсиса с героиней из племени индейцев в главной роли.

Ребекка Роанхорс

«След молнии»

Романом занимается издательство fanzon, книгу собираются выпустить в серии «Наш выбор». Книгу характеризуют как сплав постапокалипсиса, городского фэнтези и young-adult. «След молнии» завоевал премию «Локус» в номинации «дебют», а также номинировался на «Хьюго», «Небьюлу» и «Всемирную премию фэнтези». Это первый том цикла «Шестой мир».

Большую часть мира накрыла Большая Вода, но резервация навахо Динета возродилась. На земли навахо вернулись боги и монстры. Мэгги Хоски — убийца чудовищ, одаренная силой кровожадного клана. В поисках пропавшей девочки, она становится последней надеждой жителей маленького городка. Но охота на монстра открывает ей нечто гораздо более страшное. Мэгги неохотно заручается поддержкой Кая Арвизо, знахаря-целителя, и вместе они отправляются в путь, чтобы разгадать подсказки древних легенд, обменяться одолжениями с обманщиками и сразиться с темным колдовством. Когда Мэгги узнает правду, ей придется противостоять своему прошлому — если она хочет выжить. Добро пожаловать в Шестой Мир.

Выход намечен на апрель.

Джо Уолтон

«Клык и коготь»

«Астрель-СПб» в серии «Мастера магического реализма готовит к изданию фантастический самостоятельный роман Джо Уолтона «Клык и коготь». С английского переводит Владимир Беленкович.

Вы знаете эту историю. Родственники пытаются справиться со смертью отца семейства. Сын отправляется в суд, чтобы отстоять свое наследство. Другой мучается из-за того, что отец поведал ему на смертном одре. Одна дочь попадает под дурное влияние, другая приносит себя в жертву ради счастья мужа. Это мир политики и прогресса, церковных служителей и верных слуг, аристократов и пышных приемов. Вот только после смерти скорбящие родственники пожирают труп покойного патриарха, а заслуженные члены общества, соблюдая все формальности и ритуалы, должны исполнить свой долг: съесть отпрысков послабее. Все ради силы и процветания рода. Нет, на самом деле вы не знаете эту историю, ведь все участники этой драмы — не люди. А драконы.

Точной даты выхода нет — по традиции у издательства можно ориентироваться на срок в месяц-полтора после показа обложки.

Жан-Филипп Жаворски

«Неумерший»

Ещё один роман — на этот раз представитель французской (!) фантастики. Книга получила местные фантастические премии Imaginales (за лучший фантастический роман на французском языке) Planète SF.

Это мир раннего Средневековья, мир, где властвуют кельтские мифы, легенды и магия, мир, где бродят древние чудовища. Это история Белловеза, сына вождя, убитого собственным братом. Белловеза, посланного на войну, на верную смерть. Белловеза, который погиб в бою, но вернулся с того света. Он отправляется в путь, желая раскрыть тайну своего воскрешения, но еще не знает, что его ждет немало предательств, чудес и монстров, да и само время после смерти ощущается по иному, а граница между миром живых и мертвых практически исчезает. Мрачность и эпичность фэнтези, проработанный исторический фон, изысканный стиль, сложность композиции и неожиданный сюжет — все это «Неумерший», одно из самых оригинальных произведений европейской фантастики последнего десятилетия.

С датой та же ситуация — ждём месяц-полтора.