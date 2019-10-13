На этот раз в рубрике «что почитать» — пара комиксов от издательства АСТ, которое порадует поклонников либо экстраординарного творчества Алана Мура, либо любителей боевой фантастики Blizzard. А если вам по душе то и другое, то готовьтесь тратить денежки!

Джоди Хаузер
StarCraft: Солдаты

Что почитать: новая «Лига выдающихся джентльменов» и комиксы по StarCraft 1

АСТ продолжает радовать любителей НФ-вселенной Blizzard. Издательство ранее уже выпустило несколько лицензированных комиксов Dark Horse по StarCraft, и теперь к продаже готовится новая история

Лейтенант-выпускник Шивани Сингх рвётся сражаться за Доминион на передовой, но самоуверенности и хороших отметок недостаточно, чтобы выжить на границе пространства зергов. После того как обычное патрулирование обернулось трагедией и хрупкий мир между Доминионом и Роем зергов оказался под угрозой, лейтенант Сингх пытается исправить ситуацию.

В продажу комикс поступит в ноябре.

Осенью АСТ успело выпустить роман Кристи Голден «StarCraft: Сага о Темных Тамплиерах. Книга первая. Перворожденные» и второй том комикса «StarCraft: Линия фронта» от Саймона Фурмана и Грейс Рэндольф.

Алан Мур, Кевин О’Нил
Лига выдающихся джентльменов. Трилогия Немо

 

Что почитать: новая «Лига выдающихся джентльменов» и комиксы по StarCraft 4

«Трилогия Немо» — спин-офф основной серии «Лиги выдающихся джентльменов», состоящий из трёх выпусков.

Вооружившись классическим духом романтических приключений, Алан Мур и Кевин О’Нил отправляются изучать новые горизонты своей вселенной «Лиги выдающихся джентльменов» при помощи «Трилогии Немо»! Эти графические романы повествуют о столкновениях ужасающей королевы пиратов Джанни Немо с космическими ужасами Антарктики («Ледяное сердце»), механическими монстрами метрополисов («Берлинские розы») и порочными тропическими тиранами («Река призраков»).

Книга должна поступить в продажу также в ноябре.

Читайте также

«Лига выдающихся джентльменов»: обзор 1 тома 4

«Лига выдающихся джентльменов»: обзор 1 тома

 05.01.2017

Главный стимпанковский комикс от великого Алана Мура наконец-то вышел на русском.

Алан Мур

Алан Мур: комиксист, джентльмен и маг

 18.11.2017

Трудно поверить, что этот неотёсанный бородач — легенда комиксов. А ещё он затворник, который занимается магией и поклоняется римскому богу-змею Гликону.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.