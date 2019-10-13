На этот раз в рубрике «что почитать» — пара комиксов от издательства АСТ, которое порадует поклонников либо экстраординарного творчества Алана Мура, либо любителей боевой фантастики Blizzard. А если вам по душе то и другое, то готовьтесь тратить денежки!

Джоди Хаузер

StarCraft: Солдаты

АСТ продолжает радовать любителей НФ-вселенной Blizzard. Издательство ранее уже выпустило несколько лицензированных комиксов Dark Horse по StarCraft, и теперь к продаже готовится новая история

Лейтенант-выпускник Шивани Сингх рвётся сражаться за Доминион на передовой, но самоуверенности и хороших отметок недостаточно, чтобы выжить на границе пространства зергов. После того как обычное патрулирование обернулось трагедией и хрупкий мир между Доминионом и Роем зергов оказался под угрозой, лейтенант Сингх пытается исправить ситуацию.

В продажу комикс поступит в ноябре.

Осенью АСТ успело выпустить роман Кристи Голден «StarCraft: Сага о Темных Тамплиерах. Книга первая. Перворожденные» и второй том комикса «StarCraft: Линия фронта» от Саймона Фурмана и Грейс Рэндольф.

Алан Мур, Кевин О’Нил

Лига выдающихся джентльменов. Трилогия Немо

«Трилогия Немо» — спин-офф основной серии «Лиги выдающихся джентльменов», состоящий из трёх выпусков.

Вооружившись классическим духом романтических приключений, Алан Мур и Кевин О’Нил отправляются изучать новые горизонты своей вселенной «Лиги выдающихся джентльменов» при помощи «Трилогии Немо»! Эти графические романы повествуют о столкновениях ужасающей королевы пиратов Джанни Немо с космическими ужасами Антарктики («Ледяное сердце»), механическими монстрами метрополисов («Берлинские розы») и порочными тропическими тиранами («Река призраков»).

Книга должна поступить в продажу также в ноябре.