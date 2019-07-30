Если вы читаете наши соцсети, то наверняка знаете, что мы часто пишем анонсы тех или иных грядущих фантастических романов или комиксов (а иногда — и нон-фикшен!). А когда книги поступают в продажу, мы рассказываем о них в дайджестах. Сегодня мы немного расширяем рубрику «Что почитать» — теперь в ней тоже будем публиковать анонсы самой интересной фантастики.

Ник Перумов

Война ангелов. Великая пустота

Издательство «Эксмо» выпустит в начале сентября новый роман Ника Перумова из цикла «Сказки Упрядоченного». Эту дилогию открывает книга «Война ангелов. Великая пустота», в её центре окажутся приключения боевых магов ещё до событий «Летописей разлома» (они начались с истории об Алмазном и Деревянном мечах).

Неспокойные времена грядут в благословенной Долине магов. Гильдия боевых магов достигла своего расцвета: заказы из разных миров сыплются один за другим, другие Гильдии требуют сопровождения в путешествиях, а боевых магов на всех не хватает. Однако законы Долины, установленные самими Основателями, запрещают любое расширение. Тогда Ричард д’Ассини, глава Гильдии, призывает изменить закон. Так Клара Хюммель, боевой маг по найму, попадает меж двух огней — в конфликт между своей Гильдией и Архимагом Долины Игнациусом Коппером. А в это время далеко отсюда молодой ловец магических тварей по имени Эварха получает крайне необычный заказ. И никому невдомек, что эти события тесно связаны, и приведут они к настоящей катастрофе…

Таде Томпсон

Роузуотер

Издательство АСТ в серии «Звёзды научной фантастики» (Макдональд, Иган, Дукай) выпустит роман Таде Томпсона «Роузуотер». Недавно книга получила премию Артура Кларка, а ранее её номинировали на несколько других жанровых премий, среди которых — премия Британской ассоциации научной фантастики и мемориальная премия Джона Кэмпбелла. Выход новинки также ожидается в сентябре.

2066 год, Нигерия. Роузуотер — город, построенный вокруг Звезды Полынь. Такое прозвище получил огромный инопланетный объект, доступ к которому преграждает биокупол, непроницаемый для человеческих технологий. Его прибытие изменило Землю: в воздухе теперь парят ксеноспоры, человечество начинает меняться, а США стали закрытой зоной, уйдя в полную изоляцию. В Роузуотере собираются учёные, военные и представители почти всех стран мира, а также отчаявшиеся и смертельно больные люди. Кто-то из них хочет заглянуть за непреодолимую стену. Кто-то жаждет исцеления, ведь Полынь способна вылечить любую болезнь на свете и даже оживить мертвых. Все ждут, что иная жизнь, наконец, ответит на многочисленные вопросы людей. Но она молчит. Кааро — правительственный агент с криминальным прошлым. Он — последний человек, который был внутри биокупола, и возвращаться туда не желает. Но когда что-то начинает убивать таких же агентов, как он, Кааро придется лицом к лицу столкнуться с собственной мрачной историей и понять, что контакт с внеземным разумом может произойти вне зависимости от того, хотим мы того или нет.