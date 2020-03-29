Рубрика «что почитать» в сложившихся обстоятельствах, пожалуй, самая главная. И сегодня в ней два блестящих анонса от издательства «Азбука». Встречаем новую летопись про Чёрный отряд и переиздание фантаста XX века Сэмюела Дилэни.

Сэмюел Дилэни

«Вавилон-17», «Пересечение Эйнштейна»

Книга выйдет в серии «Звёзды мировой фантастики». В неё войдут несколько произведений: «Вавилон-17», «Пересечение Эйнштейна», «Звезда империи» и «Баллада о „Бете-2“». К первым трёх из них переводчики Ольга Исаева и Дмитрий Бузаджи написали послесловия, в которых поделились спецификой работы над романами.

Сэмюел Дилэни — ярчайшая звезда фантастики XX века, один из символов американской «новой волны», наряду с Урсулой Ле Гуин и Роджером Желязны, и один из её тончайших стилистов, лауреат обильного урожая главных жанровых премий: четыре «Небьюлы» и «Хьюго» — и всё это, когда ему ещё и не исполнилось 27 лет. Данный сборник представляет в новом переводе четыре произведения его классического периода, в том числе заслуженно легендарные романы «Вавилон-17» и «Пересечение Эйнштейна». Герои Дилэни обычно находятся в поиске — собственного «я», смысла существования, единого языка общения, символа веры или творческого вдохновения. Здесь в разгар затяжной космической войны известная всей Вселенной поэтесса пытается расшифровать язык инопланетных диверсантов, предполагающий радикально иное мышление, а другие пришельцы, заняв опустевшую по неизвестным причинам Землю, примеряют на себя не только людское обличье, но и весь корпус человеческих мифов…

Объём — 544 страницы.

Глен Кук

«Хроники Чёрного Отряда. Портал Теней»

В серии «Звёзды новой фэнтези» выходит новая летопись про Чёрный Отряд Глена Кука — с обложкой Рэймонда Суонленда. Перевёл Юрий Павлов.

Солдаты Чёрного Отряда не задают вопросов нанимателям. Они берут деньги и выполняют работу — любую работу. И за это Госпожа ценит их больше, чем все остальные свои войска. Но прослыть любимцем Госпожи — всё равно что повесить себе на спину мишень. Очень уж много недругов у этой грозной правительницы могущественной северной империи. Они есть даже среди Взятых — сверхсильных колдунов, не по собственной воле ставших её подручными. Чёрный Отряд получает новую задачу: помочь волшебнице по имени Озорной Дождь разгромить армию мятежников. Вот только Костоправ, отрядный летописец, не верит Взятым — и особенно той, кто так похожа на Госпожу и её чудовищную сестру.

Объём 480 страниц.