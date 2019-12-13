Новый день — новые фантастические анонсы издательств в последний месяц. АСТ наконец-то объявило о выходе нового романа Кэтрин Валенте «Сияние», а fanzon представил сатирическую немецкую антиутопию «Страна качества».

Марк-Уве Клинг

«Страна Качества. Qualityland»

В серии «Наш выбор» fanzon готовит антиутопию немецкого автора Марка-Уве Клинга, которая в 2018-м получила «Немецкую научно-фантастическую премию». Книгу перевели с немецкого языка.

Петер Безработный живет в QualityLand, в Стране Качества. Он утилизатор машин с искусственным интеллектом. Его жизнь подчинена Системе. Компьютеры решают, что ему покупать, кого любить, за кого голосовать. Потребительская утопия. Петер плыл по течению, пока дрон самой успешной компании в мире — TheShop, не доставил ненужный ему товар — секс-игрушку в виде розового дельфинчика. Петер решает ее вернуть, но есть единственная проблема: сделать это — значит доказать ошибочность работы совершенного алгоритма и поставить под сомнение сам принцип существования Страны Качества. QualityLand, первая книга Марка-Уве Клинга, переведенная на русский язык, — это блестяще умная сатира в традициях Курта Воннегута, Дугласа Адамса и Джорджа Оруэлла, которая предлагает пугающий и слишком смешной взгляд на ближайшее будущее, в которое мы мчимся быстрее, чем хотим признать. Так зачем же медлить дальше? Интернет-магазин TheShop уже знает, что вам понравится!

Выход ожидается в феврале.

Кэтрин Валенте

«Сияние»

АСТ анонсировало книгу ещё давно, но до печатного станка она дошла только сейчас. На языке оригинала роман вышел в 2015-м. Тогда книгу назвали лучшей в категории «НФ и фэнтези» по версии Buzzfeed, io9, Kirkus Reviews и RT Book Reviews. Перевела книгу Наталия Осояну.

Северин Анк — дочь знаменитого режиссера готических драм в альтернативном прошлом, где эра звуковых фильмов так и не наступила. Северин не по нраву фильмы отца, полные страстей, интриг и призраков, поэтому она решает сделать карьеру документалиста и отправляется в путешествие по Солнечной системе, изучая культы левитаторов на Нептуне или нелегальные салуны на Марсе. Ведь это не наш мир и не наша вселенная, а воплощенная утопия, где каждая планета обитаема, космос полон приключений, а люди путешествуют в изящных комфортабельных ракетах. Вот только даже в этом прекрасном мире существуют опасности, и последний фильм Северин приводит ее к загадке исчезнувшей подводной колонии на Венере, населенной огромными созданиями, размером с целые острова. И эта загадка окажется гораздо страшнее и мрачнее, чем думала как сама Северин, так и земляне вообще, и есть большая вероятность того, что с этих съемок далеко не все вернутся живыми.

Выход намечен на январь.