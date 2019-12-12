Даже посреди декабря издатели продолжают радовать поклонников фантастики анонсами на ближайшие месяцы. Рассказываем об анонсе классика хоррора и продолжении «Последней ставки».

«Последний выдох» — продолжение романа «Последняя ставка» из цикла урбанистического фэнтези «Трилогия Сдвигов». Как и первая часть, «Последний выдох» принес писателю премию «Локус».

Существует магический способ получить бессмертие поедая призраков, глотая последний выдох. И существуют силы, живущие этим.

Кути понятия не имел, чем обернется его бунт. Разбив бюст Данте, мальчик находит пробирку с духом легендарного ученого — призраком Томаса Эдисона. За ними начинают охотиться и призраки, и люди.

Салливан пытается убежать от воспоминаний. Он узнаёт, что призрак его отца в опасности, и решает помочь.

Доктор Элизелд испытывает вину за смерть пациента и ищет способ искупления.

Роковые события сводят их вместе, чтобы раскрыть преступление и подарить покой умершим.