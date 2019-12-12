Даже посреди декабря издатели продолжают радовать поклонников фантастики анонсами на ближайшие месяцы. Рассказываем об анонсе классика хоррора и продолжении «Последней ставки».

Тим Пауэрс
«Последний выдох»

Что почитать: экзистенциальный хоррор Нэвилла и продолжение «Трилогии сдвигов» Пауэрса 1

«Последний выдох» — продолжение романа «Последняя ставка» из цикла урбанистического фэнтези «Трилогия Сдвигов». Как и первая часть, «Последний выдох» принес писателю премию «Локус».

Существует магический способ получить бессмертие поедая призраков, глотая последний выдох. И существуют силы, живущие этим.

Кути понятия не имел, чем обернется его бунт. Разбив бюст Данте, мальчик находит пробирку с духом легендарного ученого — призраком Томаса Эдисона. За ними начинают охотиться и призраки, и люди.

Салливан пытается убежать от воспоминаний. Он узнаёт, что призрак его отца в опасности, и решает помочь.

Доктор Элизелд испытывает вину за смерть пациента и ищет способ искупления.

Роковые события сводят их вместе, чтобы раскрыть преступление и подарить покой умершим.

Книга поступит в продажу в феврале.

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Адам Нэвилл
«Никто не уйдёт живым»

Что почитать: экзистенциальный хоррор Нэвилла и продолжение «Трилогии сдвигов» Пауэрса 2

«Астрель-СПб» показала русскоязычную обложку романа мастера хорроров Адама Нэвилла «Никто не уйдёт живым». Переводил с английского Роман Демидов. Книга получила премию имени Августа Дерлета за лучший английский роман ужасов.

Жизнь Стефани Бут катится под откос из-за постоянных проблем с деньгами и долгов. Поэтому когда она умудряется снять квартиру по удивительно низкой цене, ей кажется, что череда неудач закончилась. Но ее новый дом таит в себе немало тайн. По ночам Стефани слышит странные звуки: что-то скребется под полом, в соседней пустой квартире рыдает женщина, а из-под кровати доносится треск рвущегося полиэтилена. Стефани кажется, что в ее комнате кто-то есть, хотя она запирает дверь на ночь и не вынимает ключ из скважины до самого утра. Вскоре голоса становятся враждебнее, странные события нарастают, как снежный ком, становясь все более причудливыми и иррациональными, а сам дом оказывается настоящей ловушкой. Стефани надо отсюда сбежать – пока местные жители не добрались до нее первыми. Только это не обычная история о привидениях, и правда будет куда страшнее, реальнее и древнее.

Объём — 672 страницы. Выход намечен на январь 2020-го.

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