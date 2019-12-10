В рубрике «Что почитать» — ещё несколько любопытных фантастических анонсов, специально для тех, кто ищет, что бы почитать в следующем году. В этом выпуске — супергерои и космос Сандерсона, переиздание «Дюны» и цивилизация пауков Адриана Чайковски.
Фрэнк Герберт
«Дюна»
Издательство АСТ готовит большое и красивое переиздание «Дюны», классики научной фантастики. Книга выйдет в отредактированном переводе Соколова (Пол, а не Пауль).
Фрэнк Герберт (1920—1986) успел написать много, но в истории остался прежде всего как автор эпопеи «Дюна». Возможно, самой прославленной фантастической саги двадцатого столетия, саги, переведенной на десятки языков и завоевавшей по всему миру миллионы поклонников. Самый авторитетный журнал научной фантастики «Локус» признал «Дюну», первый роман эпопеи о песчаной планете, лучшим научно-фантастическим романом всех времен и народов. В «Дюне» Фрэнку Герберту удалось совершить невозможное — создать своеобразную «хронику далекого будущего». И не было за всю историю мировой фантастики картины грядущего более яркой, более зримой, более мощной и оригинальной.
Объём — 736 страниц. Выходит в январе.
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Шоу покажет вселенную Френка Герберта глазами тайного ордена «Бене Гессерит».
Адриан Чайковски
«Дети времени»
Издательство «Эксмо» объявило, что перевод научно-фантастического романа, за который писатель получил «Премию Артура Кларка», уже завершён.
Последние остатки человечества покидают гибнущую Землю на огромном корабле, надеясь найти новый дом на терраформированной много поколений назад планете — в то время, когда люди достигли пика своего развития. До того, как кровавая междоусобица почти похоронила цивилизацию. Но люди некогда не просто изменили планету, с которой теперь связаны надежды беглецов, но и спровоцировали развитие на ней разумной жизни. И две цивилизации неизбежно ждет столкновение.
Выход запланирован на весну 2020 года.
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Брендон Сандерсон
«Легион», Starsight и переиздание «Двурождённых»
Издательство «Азбука» показала обложку супегеройской истории «Легион» с иллюстрацией Сергея Шикина. В издание войдут три повести: «Легион», «Легион: На поверхности» и «Ложь в глазах смотрящего». Перевела книгу Наталия Осояну.
Кто такой Стивен Лидс — совершенно нормальный человек, безумец или непревзойденный гений, способный освоить новый навык за считаные часы? Чтобы справиться с потоком информации, Стивен окружает себя толпой галлюцинаций, и каждый из его воображаемых друзей — эксперт в определенной области, страдающий каким-нибудь психическим расстройством.
Невидимые сущности помогают Лидсу расследовать дела, с которыми не справится ни один обычный детектив. Террористы снова угрожают людям? У сотрудницы Нацбезопасности куда-то телепортировалась кошка? Из секретной лаборатории исчезла камера, фотографирующая прошлое? Стивен Лидс решит любую проблему за кругленькую сумму, если выдержит его рассудок, — ведь сыщик по прозвищу Легион и сам вынужден дорого платить за свои успехи.
Выход запланирован на январь 2020-го.
«Азбука» также раскрыла планы и на другие произведения писателя. Во-первых, издательство выпустит фантастическую историю Skyward где-то в 2020-м. В планах автора — целая тетралогия, второй том цикла под названием Starsight увидел свет осенью этого года.
Детрит – планета, окруженная плотными слоями космического мусора. Десятилетия назад на ней потерпел крушение флот людей. Потомки уцелевших борются за выживание, сражаясь с истребителями инопланетян-креллов. Юная Спенса с детства мечтает стать пилотом и доказать всем, что ее отец не был трусом, сбежавшим из решающей битвы. Но сначала нужно поступить в летную школу и продержаться в ней до самого выпуска, что удается только самым лучшим.
А ещё«Азбука» готовит омнибус «Двурождённых», куда войдут три первые тома: «Сплав закона», «Тени истины» и «Браслеты скорби». Решение не очень понятно, ведь цикл пока не завершён — Сандерсон планирует написать ещё Lost Metal.
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