Тим Пауэрс «Три дня до небытия»

Tim Powers

Three Days to Never

Роман

Жанр: НФ-триллер

Выход оригинала: 2006

Художник: Т. Веряйская

Переводчик: Г. Соловьёва

Издательство: АСТ, 2018

Серия: «Роман-головоломка»

512 стр., 2000 экз.

Похоже на:

Теодор Рошак «Киномания»

Джим Додж «Трикстер, Гермес, Джокер»