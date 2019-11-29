В новом выпуске «что почитать» — ещё одна занятная подборка для поклонников фантастики, на этот раз от АСТ. В 2020-м издательство собирается выпустить переиздание «Ведьмака» (с понятно какой обложкой) и немецкую научную фантастику про альтернативную историю времён Второй мировой (только у Германии уже есть интернет). В продажу недавно поступил неожиданный анатомический бестиарий.

Эрик Хадспет
«Воскреситель, или Анатомия фантастических существ»

Что почитать: альтистория по нацистов с интернетом, анатомия монстров и переиздания «Ведьмака» 1

Книга позиционируется как своего рода документальный сборник (естественно, вымышленный). Она рассказывает, с одной стороны, загадочную биографию доктора Спенсера Блэка. А с другой, описывает множество удивительных животных.

Филадельфия, конец 1870-х. Город газовых фонарей, мощеных улиц, конных экипажей — и родина вызывающего споры хирурга Спенсера Блэка. Обучаясь в престижной Филадельфийской медицинской академии, юный доктор Блэк, сын расхитителя могил, разработал необычную гипотезу: что, если самые знаменитые мифические существа — русалки, минотавры и сатиры — на самом деле эволюционные предки людей?

«Воскреситель» — это две удивительные книги в одной. Первая — это вымышленная биография доктора Спенсера Блэка: от детства, проведенного за эксгумацией трупов, до обучения медицине, путешествий с карнавалами и, наконец, загадочного исчезновения в конце. Вторая книга — это главный труд его жизни — «Кодекс вымерших животных». Это «Анатомия Грея» для мифических существ — драконов, кентавров, пегасов, церберов, — каждое из которых представлено на тщательно детализированных анатомических иллюстрациях. Достаточно одного взгляда на эти рисунки, чтобы понять: это творение безумца. И «Воскреситель» — его история.

Книга поступила в продажу в ноябре. Твёрдая обложка, 192 страницы.

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Средневековый бестиарий, часть 1

 07.02.2016

«Крокодил — чудовище, которое горько плачет всегда после того, как съест человека». Нет, это не выдержка из юмористического сборника, это цитата из средневекового бестиария.

Андреас Эшбах
NSA

Что почитать: альтистория по нацистов с интернетом, анатомия монстров и переиздания «Ведьмака» 2

Издательство приобрело права на выпуск немецкого НФ-романа, вышедшего в прошлом году на языке оригинала (переводить тоже будут с немецкого). Книга — лауреат премии Курда Лассвица, вручаемую за лучший НФ-роман из Германии.

История XIX века повернулась совсем по-другому, когда Чарльз Бэббидж все-таки создал свою разностную машину, запустив новую технологическую революцию задолго до того, как это случилось в реальности. В результате, ХХ век стал выглядеть совсем по-иному.

Веймар, 1942 год, идет Вторая Мировая война. Это нацистская Германия с соцсетями, мобильными телефонами, форумами и интернетом. Программистка Хелена Боденкамп, дочь знаменитого на всю Германию хирурга и евгеника, работает в УНБ, Управлении национальной безопасности, которое отслеживает онлайн-деятельность немецких граждан. Ее личная преданность режиму под воздействием личных обстоятельств начинает рушиться и параллельно она узнает, что ее начальник Ойген Леттке, сын героя Первой мировой войны, начинает использовать систему в собственных целях. Только ни он, ни она еще не подозревают, на что способны новые технологии в исторических условиях середины ХХ века, и насколько страшным может быть все то, к чему мы так привыкли сегодня.

Выход книги ожидается в 2020-м в редакции «Астрель-Спб» — без подробностей.

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Перездания «Ведьмака»

Издательство также показало обложки переиздания книг по «Ведьмаку» Сапковского — с обложками, где показаны образы персонажей из сериала.

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