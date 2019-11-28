Издательство «Эксмо» и импринт fanzon анонсировали три занятные фантастические новинки. Одна — выпущенная на русском классика Лайона Спрэга де Кампа про взаимоотношения полов, другая — одна из самых сильных работ фантаста Грега Бира, а третья — сиквел эпического фэнтези Стивена Дональдсона.

Лайон Спрэг де Камп

«Королева изгоев»

«Эксмо» в серии «Звёзды интеллектуальной фантастики» выпустит классический роман Лайона Спрэга де Кампа «Королева изгоев». Это одна из самых первых книг в истории НФ, которая строится вокруг взаимоотношения полов. Оригинал вышел ещё в 1951 году! У нас роман выпускали в составе сборника «Безумный мир» издательства «Северо-Запад» в 2015-м — тиражом в 50 экземпляров.

На Ормазде веками царит матриархат. Королева — единственная, кто в Общине имеет право на рождение детей и содержит гарем из трутней-мужчин. Остальные женщины — нефункциональны и считаются рабочими среднего рода. Айрод — рабочая. Ее манят тайны прошлого и древние ископаемые. Она дружит с трутнем Антисом, но ему грозит Чистка. Но когда на Ормазд прибывает экспедиция с Земли, у Айрод появляется шанс не только спасти друга, но и перевернуть устои всей планеты.

В продажу книга поступит где-то в январе 2020-го.

Грег Бир

«Королева ангелов»

Ещё одна новинка — смесь киберпанка и технотриллера от американского фантаста Грега Бира «Королева ангелов». Её fanzon издаст в серии «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ». Это тоже своего рода классика, но уже 90-х.

Лос-Анджелес, 2047 год, канун Цифрового Тысячелетия. Полицейская Мэри Чой преследует Эмануэля Голдсмита — известнейшего поэта, ставшего серийным убийцей — чтобы вернуть его из сердца Карибских островов, объятых пламенем революции. Голдсмита ищут Селекционеры, чтобы покарать за его преступления. Ищут Ричард Феттл, лучший друг, пораженный связью литературного мастерства и безумием убийств, и Мартин Берк, психолог, который хочет найти источник человеческого зла в виртуальной Стране Разума Голдсмита. Вдали, в районе альфа Центавра, земной зонд с ИИ на борту обнаруживает жизнь. А на Земле у самого совершенного ИИ вот-вот проснется самосознание. В течении недели будет разгадана величайшая головоломка — тайна человеческой души.

В продажу роман поступит в январе 2020-го.

Стивен Дональдсон

«Внутренняя война. Том 1»

А ещё fanzon выпустит на русском продолжение романа в жанре эпического фэнтези «Седьмая казнь» Стивена Дональдсона. Издательство издаст объёмный сиквел «Внутренняя война» в двух томах.

Прошло двадцать лет с тех пор, как принц Бифальт из Беллегера обнаружил Последнее Книгохранилище и спрятанные там колдовские знания. По приказу магистров хранилища и в обмен на восстановление магии в обоих королевствах, Беллегер и Амика прекратили войну, которую вели из поколения в поколение. Их союз был скреплен браком Бифальта с Эсти, наследной принцессой Амики. Но перемирие — и их брак — был непростым. Приближается страшная война, которой опасались король Бифальт и королева Эстия. Древний враг обнаружил местонахождение Архива, и могучее Воинство темных сил собирается напасть на библиотеку и получить все магические знания, которые она охраняет. Враг уничтожит всех мужчин, женщин и детей на своем пути, все население Беллегера и Амики. Когда их союз будет подорван старой враждой и угрозой заговора, потребуется вся сила и воля монархов, чтобы вдохновить королевства стать единым целым для защиты своей родины, или все будет потеряно…

Выход первого тома, «Войны великого бога», намечен на начало 2020-го. Выход, название и обложка второго пока не раскрыты.