На этот раз в рубрике «Что почитать» — три громких анонса издательства АСТ (вернее, «Астрель-СПб»). Все три — очень разные, но одинаково интересные для поклонников фантастики.

Скотт Оден

«Стая воронов»

Издательство (а вместе с ним и автор романа) показали русскоязычную обложку «Стаи воронов», брутального мрачного фэнтези, где переплетаются исторические факты, скандинавская и кельтская мифологии, а также фантазия писателя.

Даны зовут его скрелингом, англичане — оркнеем, а ирландцы — фомором. Он — Глашатай смерти и Жизнекрушитель, Предвестник ночи, сын Волка и брат Змея. Его имя Гримнир, и он последний из своего племени – последний в древнем роду чудовищ, с древности бывших бичом человечества. Преисполненный жажды мести к убийце своего брата, Гримнир отправляется в мир, где уже царит новая вера. Старые пути порастают травой, те, кто им следовал, скрываются в тенях, но Гримнир неумолимо идет к своей цели: оставив позади датские фьорды, где мудрость древних гномов уступила место безумию, он попадает в раздираемое войнами сердце Англии, где борются друг с другом лесные духи. А затем — на изумрудные поля Ирландии, в основанный викингами Дублин, где вскоре сойдутся в битве последователи Старых и Новых путей, и где монстру, заклятому врагу людей, придется сделать самый трудный выбор в своей жизни.

Как всегда у «Астрели», выход романа стоит ждать ориентировочно спустя месяц после публикации обложки. Правда, не забудьте посчитать новогодние праздники.

Дэвид Фостер Уоллес

«Короткие интервью с подонками»

«Астрель» продолжает выпускать мозголомные произведения Уоллеса (это он автор «Бесконечной шутки»).

«Короткие интервью с подонками» — это столь же непредсказуемая, парадоксальная, сложная книга, как и «Бесконечная шутка». Книга, написанная вопреки всем правилам и канонам, раздвигающая границы возможностей художественной литературы. Это сочетание черного юмора, пронзительной исповедальности с абсурдностью, странностью и мрачностью. Отваживаясь заглянуть туда, где гротеск и повседневность сплетаются в единое целое, эти необычные, шокирующие и откровенные тексты погружают читателя в одновременно узнаваемый и совершенно чуждый мир, позволяют посмотреть на окружающую реальность под новым, неожиданным углом и снова подтверждают то, что Дэвид Фостер Уоллес был одним из самых значимых американских писателей своего времени.

Объём — 352 страницы. Переводчик: Сергей Карпов.

Читайте также «Бесконечная шутка»: культовый роман-фрактал метамодернизма Фантастическая сатира, конспирологический триллер, семейная сага и много чего еще под одной обложкой. Смешано, взболтано, не очень удобоваримо.

Яцек Дукай

«Старость аксолотля»

«Астрель» приобрело права на издание «Старости аксолотля», одно из самых известных произведений Дукая. Однако не всё так просто — вместе с ним под одной обложкой также выйдут романы или большие повести «Aguerre w świcie» и «Oko potwora» («Агирре на рассвете» и «Глаз чудовища»), а также рассказы «Школа» и «Сердце мрака». Как пишет «Астрель», такой состав «продиктован нам самим Яцеком Дукаем».

«Старость аксолотля» — это захватывающее и шокирующее постапокалиптическое видение мира, в котором космический катаклизм убивает на Земле все живое. Немногим людям непосредственно перед катастрофой удается скопировать свой оцифрованный разум на внешние носители, положив начало новому обществу, живущему по иным законам. Обуреваемые тоской по прошлому, выжившие создают цивилизацию за цивилизацией, жизнь за жизнью и человечество за человечеством. Они делятся на гильдии, формируют союзы, ведут войны. У них своя политика, идеологии, сумасшедшие машинные религии. И они сталкиваются с проблемами, которые не никогда не встречались обыкновенному человеческому разуму. «Старость Аксолотля» — это изменение порядка жизни и смерти, прогресса и застоя, биологического и механического; это книга о тайне человеческой души и вечном одиночестве человека в любой форме, биологического тела или бронированного металлического робота.

Пока что издательство объявило только о покупке прав, поэтому даже на первый квартал 2020-го не стоит рассчитывать. А вот как выглядел в своё время буктрейлер романа:

«Астрель» также намекнула, что планирует заниматься переизданием и допечаткой «Иных песен» и «Идеального несовершенства».

В сентябре Netflix объявил, что запускает в производство мини-сериал по мотивам «Старости аксолотля» — шоу расскажет о пассажирах самолёта, который вынужден лететь от палящего и уничтожающего всё своими лучами солнца.