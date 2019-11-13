В ноябре издательство «Эксмо» выпускает роман Сири Петтерсен «Потомок Одина» — это нордическое фэнтези, которое рассказывает о девушке Хирке, выросшей среди обитателей магического мира Имланд. Здесь презирают людей, а сама Хирка лишена магических талантов, которыми наделены все окружающие. Однажды она узнаёт, что принадлежит к людскому роду и при этом ещё — дочь Одина. Вскоре на Хирку открывается охота.

О книге, писательнице, волшебном мире и сложных терминах рассказывает Екатерина Лавринайтис — она переводила с норвежского.

Совсем недавно весь мир зачитывался детективными романами писателей из Северных стран, так называемым «скандинавским нуаром». На смену ему с севера Европы идёт нордическое фэнтези. Один из самобытных образцов жанра — роман «Потомок Одина», где писательнице удалось создать почти осязаемый и уникальный мир.

«Потомок Одина» вышла в Норвегии в 2013 году и стала первой частью трилогии «Круги воронов». В интервью норвежскому государственному телеканалу NRK Петтерсен рассказала, что на написание первого романа цикла и создание сюжета всей трилогии она потратила десять лет! Книга моментально стала популярной на родине автора, последовали переводы на другие языки, среди которых польский, итальянский, немецкий, бразильский и другие.

«Потомок Одина» повествует о девочке Хирке, которая отличается ото всех остальных обитателей своего мира — у неё нет хвоста. Это значит, что она пришелец, чужак, заразная «гниль» из другого мира, а потому заранее приговорена к смерти. Старый Торральд нашёл её младенцем в снегу во время бурана. Он скрыл ото всех факт, что девочка оказалась бесхвостой, заявив, что хвост ей откусили голодные волки. Правда, конечно, выйдет на свет, и у Хирки останется только один союзник — её лучший друг и наследник одной из самых родовитых семей Имланда Ример Ан-Эльдерин. Всё это вызовет целый ряд драматичных и судьбоносных событий.

Перед тем, как мы с издательством начинали работать над переводом книги, мы получили инструкцию автора о том, как следует переводить некоторые имена и реалии фантазийного мира. Надо заметить, что писатели делятся на две группы: одни категорически отказываются общаться с переводчиками, другие готовы ему помогать. При переводе детективных романов контакты с автором не столь важны, вопросы всегда можно задать носителю языка. А вот при работе над переводом фэнтези содействие автора просто необходимо!

Например, Петтерсен выдвинула целый ряд требований: не переводить имена собственные для сохранения «нордической» атмосферы романа, не использовать определённые слова для передачи некоторых понятий, избегать слова «человек», когда речь идёт о мире Им, и так далее. С другой стороны, Сири охотно отвечала на вопросы по поводу придуманных ею реалий мира Им, а рассказывая о некоторых растениях, даже присылала собственные рисунки!

«Нордическая» атмосфера в романе действительно присутствует, хотя в нём практически нет прямых отсылок к скандинавской мифологии. Автор считает, что её книга несёт в себе часть культурного кода, является отголоском традиционной культуры. Пожалуй, единственное создание, перекочевавшее в мир Им из мифологии — это вороны, к которым имлинги испытывают необычайное почтение. Тут мы, конечно, вспоминаем Хугина и Мунина, воронов верховного бога скандинавского пантеона Одина.

Имена воронов — это производные от древнеисландских «huga» — «думать» и «muna» — «помнить». Каждое утро Один отправляет их в путешествие по девяти мирам. Каждый вечер они возвращаются, чтобы рассказать верховному божеству обо всём происходящем. В романах Сири Петтерсен у воронов несколько иная, но не менее важная функция.

Разумеется, в фантастическом мире невозможно обойтись без магии. Кстати, слово «магия» запрещено автором, и вот как Петтерсен это объясняет:

Я дала природе голос в моей книге, это «Поток». Я не сразу поняла это, я собиралась придумать правдоподобную и метафизическую магию, а не сверхъестественную. «Поток» — это энергия, которую создало всё, что когда-либо жило, живёт и, возможно, будет жить. Бытие. Всякая жизнь. В сегодняшнем мире мы не понимаем всех взаимосвязей, природа настолько велика и сложна, что, если бы она обладала голосом, этим голосом был бы Бог. Сири Петтерсен, писательница

А вот один из примеров трудностей перевода. По-норвежски эта магия называется словом «evna», что буквально переводится как «способность». Энергия, которая невидимыми реками течёт по миру Им, всегда находится в движении, и все коренные обитатели мира способны сливаться с ней. Конечно, для перевода этой реалии лучше всего подходит слово «сила», но автор запретила его использование, потому что, по её мнению, оно совершенно заезжено «Звёздными войнами». Она также была против слова «способность», потому что этому феномену нельзя научиться, и против любых слов, связанных с магией, поскольку «evna» — это природное явление. Мы с редактором перебрали несколько вариантов, многие из которых совершенно не «вписывались» в текст, не могли органично функционировать в нём. В итоге выбор пал на слово «поток».

Роман поднимает много важных и актуальных в наше время вопросов. Почему мы боимся всего чужого и неизведанного и испытываем столько предрассудков? Почему чужак почти всегда одинок? Как сделать выбор между долгом и дружбой? Где проходит тонкая размытая грань между добром и злом? Что такое настоящая любовь и почему каждый понимает её по-своему?

Но самое главное: «Потомок Одина» — это увлекательная история с совершенно неожиданными сюжетными поворотами.

Я думаю, что когда ты полностью отдаёшься повествованию, получается хорошая книга! И это должно быть понятно на первой странице. В крайнем случае, на третьей. Я много работала, чтобы держать читателя в напряжении и открывать тайны постепенно, ведь ни одну деталь нельзя оставить без объяснения, но объяснения тормозят повествование. Поэтому я безумно радуюсь, когда читатели говорят, что физически не могут оторваться от моей книги. Сири Петтерсен, писательница

И, наконец, небольшой спойлер: действие каждой книги трилогии разворачивается в разных мирах. Во втором романе, «Гниль», Хирка окажется в умирающем странном мире, где за ней развернётся настоящая охота, а читателей ждут такие неожиданные повороты сюжета, которые даже вообразить невозможно (переводчик был в шоке!).

Приятного чтения!